Fernando Alonso alimenta más las dudas: un futuro seguro en la Fórmula 1 e incierto en Alpine

El esperado Gran Premio de España de Fórmula 1 ya está aquí. Este viernes empiezan la actividad en el Circuito Barcelona-Cataluña con los primeros entrenamientos libres. Sin embargo, el movimiento lleva copando la actualidad desde este jueves cuando se han realizado varios actos y cuando se ha producido la aparición de la mayoría de pilotos que aguardan a que arranque un fin de semana muy especial para todos.

Sin embargo, si para alguien será muy entretenido el fin de semana será para Fernando Alonso, el gran ídolo de masas de la afición española. El asturiano vuelve a correr en casa y espera darle un gran resultado a toda la afición. Sin embargo, más que su rendimiento en la pista, el ovetense sabe que lo que rodea a su actualidad tiene más que ver con su futuro que con su presente. Nadie sabe lo que va a pasar con su situación, ni siquiera él mismo.

"No, todavía no he hablado con nadie". Así respondía el piloto de Alpine en un acto de su patrocinador Finetwork sobre si había abierto ya conversaciones con la escudería gala o con algún equipo como Aston Martin. En las últimas semanas han crecido los rumores que le situaban en el asiento que ahora mismo ocupa Sebastian Vettel, bien por una retirada del alemán o bien por un simple intercambio de figuras.

Sebastian Vettel y Fernando Alonso, en un fotomontaje con los logos de Aston Martin y Alpine

Sin embargo, Alonso aplaza su decisión hasta después del verano: "Ya veremos después del verano, que es lo que tenía pensado ya desde pretemporada. Ya dije entonces que en verano ya pensaría cuál es la mejor opción". Todos están expectantes por saber dónde correrá el bicampeón del mundo de Fórmula 1 el año que viene.

Alonso valoró también la posibilidad de que varios equipos se sumen a la lucha tras el cambio de normativa que ha entrado este curso: "Como es lógico, las reglas nuevas siempre ponen un orden diferente entre los equipos y hay que ver qué posibilidad hay entre los equipos que tengan opciones de ganar en los próximos años. Así que esa será la prioridad cuando tenga pensado hablar con otro equipo".

Con ganas a Barcelona

Fernando llega a casa con ganas y con la ilusión de que el A522 responda para hacer una buena carrera: "Este Gran Premio es único. Espero hacer una buena carrera y sumar puntos. Este año hemos tenido buenas actuaciones, pero no hemos podido completarlas los domingos con los puntos que habíamos merecido y por lo que habíamos luchado".

"El coche este año ha mejorado. En 2021 era difícil meterse en Q3, este año por el contrario estamos normalmente entre el quinto y octavo de parrilla, así que espero seguir ahí". Una posición ambiciosa para lo que viene por delante teniendo en cuenta que el ovetense ha pasado verdaderas penalidades para sumar puntos este curso.

Fernando Alonso, en el Gran Premio de Miami de F1 2022 Hasan Bratic / dpa

Ha confesado que llevan mejoras para el Gran Premio de España, algo que suelen hacer todos los equipos por la particular carga aerodinámica que se necesita en Montmeló: "En Barcelona todos acostumbran a introducir muchas novedades y eso puede cambiar un poco el orden. Por eso estoy un poco expectante, pero en un fin de semana normal deberíamos obtener un buen resultado".

"El nuevo alerón posterior es simplemente una actualización para las características de Barcelona. En Monza también llevaremos un alerón distinto, adecuado para aquel circuito". Con ello, Alonso solo piensa en que lleguen ya los puntos que tanto han merecido y que por unos problemas u otros se han quedado por el camino: "Ojalá que a partir de ahora comencemos a sumar puntos. No estoy preocupado, quedan muchas carreras y la suerte se acaba compensando, pero llevamos pocos puntos y eso tiene que cambiar".

