Leclerc vuela y se lleva la pole del Gran Premio de España: Carlos Sainz 3º y Fernando Alonso 17º

Charles Leclerc lo ha vuelto a hacer. El piloto monegasco se ha llevado la pole position del Gran Premio de España de Fórmula 1 después de sacarse una última vuelta increíble tras una sesión de clasificación en la que parecía que no había conseguido encontrar ni su ritmo ni el tacto con el monoplaza. Pero a última hora volvió a sacar la varita y dibujó una vuelta para el recuerdo.

Max Verstappen, que tenía el mejor tiempo hasta los últimos segundos, vio como su gran rival por el título le birlaba la primera posición de salida. Carlos Sainz firmó el tercer mejor crono de la jornada, aunque no consiguió estar en la pelea real por la pole position por pequeños detalles. Saldrá por la parte limpia y con la opción de atacar al neerlandés. Muy malas noticias para Fernando Alonso que partirá desde la 17ª posición después de no conseguir avanzar de la Q1.

Soñaba Carlos con una gran posición en la carrera de casa, pero no pudo romper la guerra entre Leclerc y Verstappen. A falta de 7 minutos para la final de la Q3 tenía el mejor tiempo en su poder y su compañero de equipo se situaba lejos de los puestos de cabeza. Parecía que no iba a ser su tarde, pero tenía guardado un as bajo la manga.

Max Verstappen rompía el primer sueño de Carlos y le relegaba hasta la segunda posición mejorando su crono en tres décimas. Una auténtica barbaridad inalcanzable para el español. No obstante, la segunda posición de salida, con opción de atacar el liderato en las primeras curvas, era una situación muy apetecible para él.

Pero con el tiempo ya cumplido, apareció Leclerc y restableció por completo el orden de la parrilla con una última vuelta colosal. Ahora, el líder del campeonato tendrá que hacer frente a los ataques del campeón del mundo y de su compañero de equipo en los primeros metros. Jornada muy positiva para Ferrari ya que el otro piloto de Red Bull, 'Checo' Pérez, cayó hasta la quinta posición superado por un increíble George Russell.

Los Mercedes han recortado la diferencia con los equipos de arriba y prometen batalla en Barcelona. Lewis Hamilton, aunque perdió la contienda con su compañero de equipo, terminó en una meritoria sexta posición, justo por delante quien tenía al otro lado del garaje el año pasado, Valtteri Bottas. Una semana más se confirma que Alfa Romeo es rival directo de Mercedes este curso.

El Top10 lo completaron un increíble Kevin Magnussen, que finalizó con el octavo mejor crono, justo por delante de Daniel Ricciardo y de su compañero de equipo Mick Schumacher. Buen día para Haas que mete a sus dos pilotos en Q3 y para el australiano, que le gana la partida a su compañero Lando Norris.

Desastre para Alpine

Fuera de ese último corte se quedaron el británico y también Esteban Ocon. No fue ni mucho menos el día para Alpine ya que el galo no consiguió meterse entre los 10 primeros como estaba previsto. Mucho peor le fue a Fernando Alonso que vivió un día para olvidar y solo pudo marcar el 17º mejor crono. El asturiano se vio perjudicado precisamente por Norris, que arruinó su último intento cuando llevaba su mejor vuelta al taponarle y frenarle a la salida de una curva. Un malentendido con su propio ingeniero de pista le hizo creer también que le quedaba más tiempo para buscar el pase. Todo lo que pudo salir mal, salió mal.

Tsunoda superó a Gasly siendo 13º y el chino Zhou se quedó en la posición número 15. Lejos de esas primeras posiciones, además de Fernando Alonso, estuvo otro múltiple campeón del mundo como Sebastian Vettel. Parece que el nuevo Aston Martin, con un diseño de pontones muy parecido al de Red Bull, no da los frutos esperados. Stroll, Albon y Latifi cerraron los últimos puestos de la contienda.

