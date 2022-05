Laporta: "¿Lewandowski? Si logramos sanear la economía del club..."

Joan Laporta ha repasado la actualidad del Fútbol Club Barcelona ante el micrófono de Catalunya Radio. De nombres propios como los de Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé o Dani Alves a la situación económica del club y la planificación de la próxima temporada. Además, también ha hecho referencia a la comida institucional con el Valencia, aunque no ha revelado si negociaron por Carlos Soler y José Luis Gayà.

Comida con el Valencia

"Hemos comido juntos. Una comida institucional para hablar de temas que pueden interesar a los dos clubes. Hemos hecho la broma de los micrófonos porque estaba molesto por las grabaciones. Eso es tener muy mala intención. Estaba sorprendido de que le hubiesen hecho eso y una persona reconocida en Valencia".

Interés por Carlos Soler y Gayà

"No hablaré del contenido de la comida".

Nota a la temporada

"Aprobada, pero queremos más. Por las circunstancias del club y de dónde veníamos y dónde estamos. También por las lesiones la considero aprobado justito".

Sensaciones

"El año pasado tendríamos que haber ganado La Liga. Este año he visto una recuperación desde la incorporación de Xavi en el juego que estamos mostrando. Eliminamos al Nápoles, la exhibición contra el Real Madrid... Si no se llegan a lesionar jugadores importantes empezábamos a resurgir. Como aún no es una plantilla consolidada, hay cierto desequilibrios, nos ha pasado esto".

Dependencia de Pedri

"Más de uno se ha lesionado. Piqué, Pedri... si le sumas que no es un equipo consolidados porque tenemos jugadores muy jóvenes que tienen que ir formándose más".

Pedri González, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Consecuencias por perder

"Este año, por ejemplo, hemos cambiado el entrenador. De novenos hemos terminado segundos. Ha habido un momento esta temporada que tuvimos una pequeña esperanza de engancharnos a La Liga. Xavi lo ha hecho muy bien y ahora toca reforzar el equipo".

Mensaje para la afición

"Somos un club que pasamos mucho de la euforia a la desesperación y al revés, pero es que aspiramos a todo. A Ganar, ganar jugando bien y lograr la gloria. Hemos de ser ambiciosos y no conformistas".

Robert Lewandowski

"Dejemos trabajar a la dirección de fútbol y la secretaria técnica. No te contestaré en detalle. Trabajan para que el equipo sea cada vez más competitivo y no es fácil porque venimos de una situación económica complicada. Espero poder decir que en un año que llevamos hemos saneado en gran parte la economía del club. Primero hemos de activar una de las palancas que tenemos para sanear y luego ya podremos afrontar este tipo de operaciones. Si logramos sanear la economía del club se pueden afrontar todas las operaciones que estamos contemplando".

Frenkie de Jong

"Dejemos trabajar. En el terreno deportiva manda Xavi, Jordi y Mateu Alemany. Hay jugadores del Barça que son codiciados en el mercado y haremos lo que más convenga al Barça. Las operaciones de fichajes no contempla la venta de un jugador por razones económicas. Si salen las palancas económicas sería por un condicionante deportivo. Si logramos sanear la economía del club, tendremos Fair Play, cash... No sé si habrá ventas".

Remodelación de la plantilla

"Xavi sabe que tiene muy buenos jugadores, pero hemos de tener un equipo más competitivo. Pero la prioridad, repeto, es la economía. La situación que heredamos no se arregla en un año. Igual tenemos la habilidad de arreglarlo con una temporada y eso sería extraordinario".

Próxima temporada

"Tenemos que tener equipo para aspirar a todo. ¿La Champions? Hombre, claro. Esta temporada pensaba que podríamos aspirar a ganar La Liga, contaba que el Madrid pincharía en el último tramo, pero ha sido muy regular. No hemos presionado lo necesario porque estábamos mermados de objetivos. La Champions fue decepcionante".

Masa salarial

"Esto forma parte de la herencia. Es una masa salarial muy elevada. No se acaba hasta final de la próxima temporada".

Ousmane Dembélé

"Él quiere quedarse, pero está muy tentado por otras opciones que ofrecen unas condiciones que pueden considerar mejores que las nuestras. La oferta está presentada hace tiempo, ellos se han cogido un margen de respondernos cuando termine la temporada. Nos hubiese gustado tener una respuesta antes, pero no podemos forzarlo. Hay buena relación personal con todos. Ha venido Auba, con el que son muy buenos amigos. Tiene unos representantes que controlan la situación, pero espero que se quede".

Ousmane Dembélé, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Dani Alves

"Ha cumplido con los objetivos. La dirección deportiva nos comunicará su decisión. A mí me gustaría que siguiera. Se ajustó mucho para no perjudicar el tema del Fair Play. A él le hace ilusión jugar en el Mundial y si sigue con esa actitud, no pone en peligro la cuenta de explotación... A ver".

Economía del club

"Si hacemos lo que queremos hacer, que creo que lo haremos antes del 30 de junio, será espectacular. Que en un año revirtamos unos fondos negativos de 500 millones de euros es digno de elogio. Esperamos conseguirlo. Tenemos diferentes propuestas. Para vender el 49 por ciento de BLM tenemos que llevarlo a la Asamblea. Sería bueno cerrarlo, pero no es necesario antes del 30 de junio. Requiere un análisis con más profundidad. Hay aspectos de la propuesta que no podemos aceptar. No es la palanca. Espero que la de Barça estudios se haga antes del final de ejercicio".

CVC

"Esta operación garantiza que tengamos Fair Play. Hay otras palancas que también nos pueden dar este Fair Play. Tenemos otras opciones, pero la propuesta de CVC se ha flexibilizado. Antes hipotecaba el 100 por 100 de los derechos, ahora el 10 por ciento".

Superliga Europea

"Es una propuesta que está en los Tribunales de Justica. A la corta, no la veremos. Pero tendremos una resolución seguramente a final de año. No quiero como presidente del Barcelona que nos podamos quedar fuera de una competición que sería la más atractiva a nivel europeo y puede que mundial".

Women's Champions League y Final Four

"Nuestro equipo femenino está haciendo una temporada extraordinaria y tenemos grandes posibilidades de ganar la final. No hemos ganado nunca contra el Lyon y será un buen partido. Confío en que nos llevemos la victoria. Tenemos muchas posibilidades. En el basket lo tenemos más difícil. Contra el Madrid será más complicado. Los hemos ganado siempre y las estadísticas... Saras es muy consciente. Son dos partidos. Semifinal contra el Madrid, que será apasionante, y después la final y los dos son muy fuertes, quizás el Efes un poco más. El año pasado no fue bien. Es más difícil el basket que el femenino. Me gustaría estar en los dos sitios. Con respeto al Olympique tenemos al mejor equipo. En el baloncesto lo veo más complicado, pero es la que tiene más peso en el club".

Sección de baloncesto

"Les obliga a tener la posibilidad de ganarla. Estamos dedicando muchos esfuerzos para que el basket sea exitoso".

[Más información - El ataque del entorno de Messi a Gerard Piqué: "Falso, le dijiste a Laporta que debía vender a Leo"]

Sigue los temas que te interesan