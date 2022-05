El caso Lewandowski: capítulos del culebrón y actores principales en uno de los fichajes del verano

Robert Lewandowski quiere abandonar el Bayern Múnich. Desde hace varios años se especula con la salida del delantero polaco del Allianz Arena. Aunque todo apunta a que esto sucederá este verano de 2022. El jugador todavía tiene contrato y en la entidad bávara parecen resignarse a medias al adiós del que ha sido su gran goleador a lo largo de las últimas temporadas.

El Fútbol Club Barcelona parece el equipo mejor colocado para ser el destino de Lewandowski. Mientras en Alemania ya se señalan los nombres de los posibles relevos para el ataque del Bayern Múnich. Desde Sadio Mané del Liverpool a Ousmane Dembélé del propio Barça o incluso se ha hablado del interés en Joao Félix del Atlético de Madrid.

En los últimos meses todo apuntaba a la puerta de salida para Lewandowski, pero en este culebrón, el Bayern Múnich ha intentado destensar la cuerda para su continuidad. Sin embargo, el propio club bávaro afirmó este fin de semana que el delantero ha pedido salir. Aunque el último capítulo de esta historia todavía no está escrito, hay varios nombres propios que han destacado en las idas y venidas del futuro de 'Lewi'.

¿Último partido?

La Bundesliga cerró la temporada 2021/2022 este sábado con el empate ante el Wolfsburgo. Un encuentro en el que Lewandowski volvió a marcar un gol. Celebró el final de la liga alemana recogiendo su premio como máximo goleador y después señaló que tal vez este había sido su último partido con el Bayern.

Robert Lewandowski, en la celebración de la Bundesliga 2021/2022 Reuters

"No firmaré un nuevo contrato. Tenemos que encontrar la mejor solución para ambas partes. Le dije al club que si llega una oferta, entonces tendremos que pensarlo. También lo mejor para el club", afirmó el delantero. "Es muy posible que este haya sido mi último partido con los colores del Bayern. No puedo afirmarlo al cien por cien, pero es posible que lo fuera. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club", agregó a continuación.

El culebrón 'Lewi'

Estas declaraciones han formado parte de un capítulo más del culebrón que lleva protagonizando los últimos meses Robert Lewandowski. Todo comenzó cuando desde Alemania empezaron a señalar diferentes medios que el internacional por Polonia quería abandonar el Allianz Arena al final de la presente temporada. Por aquel entonces, se llegó a decir que se había ofrecido al Real Madrid.

Sin embargo, el foco de interés del trece veces campeón de Europa para su ataque la próxima campaña estaba y está puesto en reforzarse con Kylian Mbappé. De la capital española a la Ciudad Condal. En Barcelona comenzó a tomar fuerza la opción de que acabase abandonando el Bayern Múnich para fichar por el Barça. Los medios catalanes hablaron así del interés en Salah, Haaland y el propio 'Lewi' de cara al curso que viene.

Las semanas continuaron pasando sin que Lewandowski tomase la palabra. Pero sí lo hicieron en el club bávaro. Desde el Bayern aseguraron una y otra vez que el internacional polaco tiene contrato con la entidad de Múnich y que no iban a venderle. Pero con las negociaciones para la renovación estancadas, por un lado se abrió la esperanza en el Camp Nou, con Joan Laporta a la cabeza, y el temor en Baviera.

Con la llegada del final de la Bundesliga, al fin llegó la hora de que el gran protagonista del culebrón hablase sobre su futuro. Y lo hizo para asegurar que no va a aceptar la renovación con el Bayern Múnich y que el del Wolfsburgo puede que haya sido su último encuentro con el equipo con el que llegó a confirmarse como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Robert Lewandowski celebrando un gol con el Bayern de Múnich Europa Press

El propio Lewandowski no confirmó su salida, puesto que para que esta se llega a producir también depende de que el Bayern Múnich acepte una oferta por él. Y así es como llegan otros dos protagonistas de la historia: Hasan Salihamidzic, director deportivo del club; y Oliver Kahn, director general.

Salihamidzic, en declaraciones para Sky Sports, confirmó lo dicho por Lewandowski: el delantero quiere irse y no va a aceptar prolongar su contrato. "Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extender el contrato y que le gustaría dejar el club", dijo el director deportivo.

Mientras que Kahn fue de lo más rotundo durante la celebración de la Bundesliga por las calles de Múnich: "El hecho es que Lewa tiene contrato y lo va a cumplir. Stop. Basta". "Este alarmismo lo conocemos del pasado. No es algo que nos cause dolor de cabeza. Hicimos una oferta a su agente. Rechazó esta oferta. Es su derecho. El hecho es que tiene un contrato y lo cumplirá. Somos muy claros y coherentes en eso. Así son las cosas aquí en el Bayern. No hay ningún jugador por encima del club", sentenció en BR24 Sports.

