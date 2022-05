El presidente de Senegal apoya a Idrissa Gueye por la polémica de la camiseta contra la homofobia

El pasado fin de semana, en la Ligue-1 los clubes hicieron su particular protagonista contra la homofobia poniendo los colores del colectivo LGTBI+ en sus camisetas. El Paris Saint-Germain se enfrentó al Montpellier, en un partido para el que fue baja el jugador senegalés Idrissa Gueye.

Según diferentes medios de Francia, el futbolista se negó a disputar el encuentro para no vestir esa camiseta contra la homofobia. Esto debido a sus "creencias religiosas". Y esto es algo que ha puesto ahora de relieve el presidente de Senegal. A través de Twitter, Macky Sall ha apoyado a Idrissa Gueye.

"Apoyo a Idrissa Gana Gueye. Sus convicciones religiosas deben ser respetadas", escribió el presidente de Senegal en la famosa red social. Aunque en el vestuario del PSG, la decisión del jugador no ha sentado tan bien. Tal y como destacan las informaciones, la vía de no jugar por este motivo "desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG".

Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 17, 2022

Mauricio Pochettino, en la previa del partido, no quiso meterse en esta polémica ausencia de la convocatoria. El entrenador argentino se limitó entonces a señalar que si el futbolista no estaba entre los elegidos para enfrentarse al Montpellier era por "asuntos personales". Mientras que la ministra de Deporte de Francia, Roxana Maracineanu, calificó de "lamentable" la decisión de no jugar de Idrissa Gueye.

Homofobia en Senegal

En Senegal, las relaciones entre personas del mismo sexo están castigadas muy duramente. El Código Penal del país africano tipifica con hasta cinco años de cárcel los "actos contra la naturaleza con una persona del mismo sexo". Tal y como informa France 24, desde la nación de África no se baraja acabar con esta ley, sino que el planteamiento es el de llegar a endurecerla.

