Otro lío en el PSG: Gueye se negó a jugar para no ponerse la camiseta contra la homofobia

El Paris Saint-Germain continúa siendo noticia. Ya sea por el futuro de Kylian Mbappé, por dónde pasa el proyecto del futuro o por informaciones como las que reproduce RMC Sports. Este medio señala que Idrissa Gueye se cayó de la convocatoria para jugar ante el Montpellier porque se negó a vestir la camiseta contra la homofobia.

En la previa del encuentro, cuando se conoció la noticia de la baja de Idrissa Gueye, Mauricio Pochettino fue preguntado en rueda de prensa por la posibilidad de que el jugador estuviese lesionado. Pero el entrenador argentino negó esto y afirmó que su ausencia estaba marcada por "asuntos personales".

Con motivo de la lucha contra la homofobia, los equipos de Francia se unieron para mostrar su protesta luciendo los colores del colectivo LGTBI+ en sus camisetas el pasado fin de semana. Algo en lo que, según la citada información, no estaba de acuerdo. De ahí su baja frente al Montpellier.

Mbappé, Messi y Ander Herrera celebran un gol del PSG con la camiseta contra la homofobia AFP7 / Europa Press

El propio futbolista no ha tomado la palabra para aclarar este nuevo lío, mientras que su entorno se ha negado a hacer declaraciones al respecto. La que sí ha hablado es la ministra de Deporte de Francia, Roxana Maracineanu, quien ha calificado de "lamentable" la ausencia de Idrissa Gueye del partido si es por este motivo. El senegalés tampoco jugó por estas fechas la temporada pasada por una presunta gastroenteritis.

Motivos religiosos

Le Parisien vincula la negativa de Gueye a jugar con la camiseta contra la homofobia por "sus convicciones religiosas". Su férrea postura, según el citado medio parisino, causó efecto en el vestuario. "Desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG", afirman.

Mientras que fuentes consultadas por la Agencia EFE aseguran que se solucionará "a nivel interino" y también ponen de relieve que "el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta".

Dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai, la #Ligue1 se mobilise. Les maillots parisiens reprennent le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et symbole par excellence du mouvement LGBT.#MHSCPSG pic.twitter.com/TdFU7f2zZj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2022

La noticia sale a la luz justo el día en el que desde Reino Unido el futbolista Jake Daniels ha decidido hacer pública su homosexualidad: "Ahora es el momento adecuado para hacerlo. Siento que estoy listo para contarle a la gente mi historia. Quiero que la gente conozca mi verdadero yo".

"He estado pensando durante mucho tiempo sobre cómo quiero hacerlo, cuándo quiero hacerlo. Sé que ahora es el momento. Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en todo. Realmente no puedo ponerle una fecha, pero probablemente tenía cinco o seis años cuando supe que era gay. Así que ha pasado mucho tiempo que he estado viviendo con la mentira", ha relatado en Sky Sports.

