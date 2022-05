Murthy, el presidente del Valencia capaz de pagar para "matar con la prensa" a su propio jugador

Peter Lim puso en 2020 a Anil Murthy al frente del Valencia CF, pero el conflicto social que rodea a este club no ha cambiado. Por si fuera poco, la revelación de unos audios del presidente che le pone en su situación más crítica desde entonces. Las formas de este hombre, nada relacionado con la ciudad, siempre se han puesto en duda. Pero los intentos por acabar con la etapa de esta gerencia siempre han caído en balde. Nadie quiere comprar la entidad, ni está en venta.

El equipo que ganó la Copa del Rey en ese último año de Lim, con presencia en la Champions League, fue desmantelado. Han ido pasando entrenadores y jugadores, pero siempre con un único interés partidista que radia de la maltrecha situación financiera. Cinco años después de que Meriton llegara a Valencia, no hay manera de ligar el rendimiento deportivo con la mejora de la economía. Todo ello en una ciudad y un club con una historia que cada vez parece quedar más lejana.

No hay que olvidar que la entidad che era reconocida a comienzos de siglo como una de las mejores de Europa. Tras jugar dos finales de Champions League, levantar la extinta UEFA y ganar títulos de Liga, su influencia ha quedado relegada a títulos coperos y a lanzar a jugadores que hicieron historia con la Selección. La mala gestión financiera en varias etapas dejó un lastre tremendo del que la gestión Lim - Murthy no ha conseguido librarse.

Nueva limpia

Este club ha vivido como hombres tan importantes como Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Ferran Torres o Joao Cancelo han salido, mientras que eran repuestos por otros nombres que no han terminado de brillar como Maxi Gómez, Thierry Correia o Mouctar Diakhaby. Mientras tanto, los nombres de la casa que se han conseguido asentar miran hacia el futuro con pocas expectativas y con el club enseñándoles la puerta de salida.

Ahora les toca a Carlos Soler y José Gayá. Ambos tienen una oferta de renovación porque acaban sus contratos en junio de 2023, pero Murthy quiere venderlos. Esos nuevos contratos se alejan mucho de los deseos y, sobre todo, de las propuestas que les hacen fuera. Aún así, son hombres de la casa que quieren dar la vuelta a esta situación. Mientras, Murthy amenaza al centrocampista: "Le digo que me traiga una oferta porque si tú sales gratis en enero te mato con toda la prensa".

Carlos Soler, con el brazalete de capitán del Valencia CF. AFP7 / Europa Press

Qué decir de los entrenadores. Después de ganar una Copa del Rey se ventiló a Marcelino García Toral por las desavenencias con el asturiano. José Bordalás cogió esta temporada el Valencia como una de sus grandes ilusiones de su carrera por ser de la tierra. Ahora, quién dirigirá la versión low cost de la próxima temporada es otra de las dudas. El técnico está al margen de todo y tiene un año más de contrato. Sabedor de las dudas, espera que la decisión de su marcha la tome el club.

En los audios que se desvelaban este domingo le calificaba como un hombre "de carácter muy complicado" al que le han dado "todo lo que quería". Durante la temporada el técnico alicantino ya mostró públicamente que no era así. Murthy se encarga de fichar junto a su equipo. No cree en directores deportivos y tampoco creen que el entrenador deba tomar decisiones de planificación. Por si fuera poco, ponía el nombre de Quique Sánchez Flores encima de la mesa.

La voz de la afición

Los aficionados del Valencia CF que tienen en marcha colectas contra la gestión de Peter Lim se han unido horas después de la publicación de los audios de Murthy. Han condenado el "desprecio absoluto" de Meriton y convocado a la afición para protestar media hora antes del partido contra el Celta de Vigo que se disputará el sábado 21 a las 17:30 horas en Mestalla. No es una novedad, ya que estos movimientos son habituales durante toda la etapa de los gestores actuales.

Es habitual ver en la ciudad grandes letreros con el lema "Lim Go Out". "Nuestro club, el Valencia CF, se encuentra en manos de quienes en repetidas ocasiones han demostrado sentir un desprecio absoluto por su historia, su afición y su futuro. Luchar por la supervivencia de nuestro club no es una opción, es un deber", explica el último comunicado que firman Libertad VCF, l'Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86, It Must Be Love 86, VCF Sud, Ciberche, Últimes Vesprades a Mestalla y Viachers VCF.

Una manifestación de aficionados del Valencia CF contra Peter Lim, Meriton y Anil Murthy. EFE

Y mientras Lim parece que no tiene intención de querer abandonar el barco, tal y como se rumoreó días atrás. Anil Murthy ha negado mil veces que el magnate de Singapur quisiera vender sus acciones. La oposición social no provoca que los dueños del club cambien su parecer ni sus planes. En cualquier otra parte del mundo, esta situación acabaría de otra forma. Forma parte de otra de las excentricidades que tiene esta entidad.

En cualquier caso, no han faltado compradores a los que les ha faltado más determinación para ir a por el Valencia. Andrea Radrizzani, el hombre que devolvió al Leeds United a la Premier League, fue uno de los que se mostró interesado. Los últimos rumores apuntaron a Roman Abramovich, el hombre que tras el estallido de la guerra en Ucrania fue forzado a vender el Chelsea FC. Pero a Meriton, Peter Lim y Anil Murthy no hay manera de sacarles de la ciudad del Turia.

