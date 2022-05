Los audios de Anil Murthy: el presidente del Valencia CF echa a Carlos Soler y José Luis Gayá

Nuevo terremoto en el Valencia CF. Unos audios en los que Anil Murthy se muestra muy beligerante con miembros de la plantilla del primer equipo, el entrenador y el club en sí ponen en perspectiva qué tipo de persona puso Peter Lim al frente de la entidad. Este lunes han emitido un comunicado asegurando que estos contenidos "están editados y adulterados". En cualquier caso, la brecha social con la afición sigue creciendo y para el final de La Liga se esperan más manifestaciones en su contra.

El domingo por la noche se publicaron unos audios en los que lanza una amenaza a Carlos Soler, habla de la marcha de José Luis Gayà y del carácter del entrenador, José Bordalás. Al centrocampista le amenaza con matarle "con toda la prensa", al lateral izquierdo le invita a marcharse antes de que termine su contrato en 2023 y critica el carácter y el planteamiento de su preparador en la final de la Copa del Rey en la que perdieron ante el Real Betis.

Con Soler es muy crítico. Murthy, según esta conversación, le dijo al jugador: "Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa. Los 100.000 euros los voy a poner. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido dinero en ti". Además, añade sobre el futbolista que "tiene claro desde principio de año que se va porque tiene muchísima ambición", que "hay que respetar porque ellos tienen demasiada presión de la afición" y que "lo último que quiere es salir mal, que sus padres puedan salir a la calle".

A Gayá le valora su labor en el vestuario, pero le invita a marcharse antes de que termine su contrato en 2023: "Después de la derrota del otro día y no entrar en Europa, él está un poco KO, pero está liderando bien al equipo para terminar bien la temporada. Lleva años aquí y me encanta eso. Hay que respetarles su ambición de jugar con la selección y subir a un equipo que está en Champions. Pero al final si yo le digo: José Luis, el año que viene voy a fichar poco, vas a pensar ¿Qué hago aquí?".

Sobre Bordalás, expone que "tiene un carácter muy complicado", calificándolo de "especial". A pesar de todo lo que está sucediendo con la gestión de la plantilla y las peticiones que hizo el entrenador, asegura que se lleva "bien". Eso sí, no se corta a la hora de criticar cómo planteó la final de la Copa del Rey: "Entramos con la mentalidad de que no somos tan buenos, que el Betis es mejor. ¿Por qué no cerramos el partido? Lo más triste es entrar con el Valencia que tiene la mentalidad de que no somos tan buenos".

Por su parte, el Valencia ha manifestado la adulteración de esos audios "relacionados con una comida que tuvo lugar el 27 abril en un restaurante con cinco empresarios valencianos y la Fundació VCF". Critica a Superdeporte, el medio que los ha publicado, calificándolo como "un ataque a la privacidad publicando audios sacados de contexto, que pertenecen al ámbito privado y grabados de forma ilegítima". El club estudia tomar medidas.

