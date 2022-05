El Valencia niega un acuerdo con el Barça para traspasar a Carlos Soler: "No hay negociación"

El Valencia no tiene ningún acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de Carlos Soler. El conjunto valencianista ha emitido un comunicado donde desmiente las últimas informaciones. Además, la entidad que preside Peter Lim incluso niega que se haya realizado cualquier tipo de negociación con los de Joan Laporta. Es más, la intención de la actual directiva es renovar a Carlos Soler cuanto antes.

"Ante la información publicada este lunes en el diario AS, el Valencia CF desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación alguna con el FC Barcelona para el traspaso de Carlos Soler", ha indicado el club che en un comunicado oficial publicado a las pocas horas de que saltara la noticia.

"El club mantiene actualmente negociaciones abiertas con el futbolista y sus agentes para extender su vinculación contractual con el Valencia CF", han adelantado desde la entidad de Mestalla. Soler, que acaba contrato en 2023, había sido vinculado al FC Barcelona como posible recambio de Frankie de Jong. Sin embargo, según el Valencia, ni hay traspaso próximo ni negociación, sino que se trabaja para renovarle.

La información publicada por el diario AS aseguraba que Barça y Valencia habían alcanzado un acuerdo para el traspaso de Carlos Soler. La operación se cerraría en 20 millones de euros, pero dependería de la marcha de Frankie de Jong del conjunto catalán. El periódico aseguraba que Laporta había tomado la decisión de vender al neerlandés, por lo que en cuanto llegara una oferta se cerraría la incorporación de Soler.

El capitán del Valencia dejaría Mestalla a cambio de esos 20 millones de euros. Una cifra baja teniendo en cuenta su juventud y peso en el equipo, pero que ayudaría a sanear las cuentas de la entidad valencianista. La operación, que sería muy positiva para el FC Barcelona, no se realizará según lo anunciado por el propio Valencia. Es más, la intención es alcanzar un acuerdo para ampliar esa estancia más allá de 2023.

Soler mantiene silencio

Carlos Soler ha disputado esta temporada 34 partidos y ha anotado 12 goles. Una serie de actuaciones que le han permitido entrar en las convocatorias de Luis Enrique, disputando los dos partidos del último parón de selecciones del mes de marzo. A pesar de los rumores, el jugador ha evitado entrar en polémicas durante los últimos tiempos.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, el mismo Carlos Soler reconocía que "jugar en el Valencia no es sencillo" porque se busca "una estabilidad como el Atlético". Preguntado sobre dónde se veía en unos meses, Soler no cerró su continuidad en el Valencia y evitó concretar. "Me veo en el Mundial. Ojalá. Me veo trabajando durante todos estos meses, como vengo haciendo para intentar hacerlo lo mejor posible en mi club y ese trabajo creo que me llevaría a estar con la Selección", espetó a este periódico.

