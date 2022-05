Jon Rahm se reencuentra con el éxito y gana el Abierto de México: ya suma siete títulos PGA

Jon Rahm volvió a ganar un título en el circuito PGA gracias a su triunfo en Abierto de México. El golfista español, que sigue como número dos del mundo, consiguió los mejores números con 267 golpes. Tras este galardón, el vasco suma ya un total de siete títulos PGA, todos ellos de forma consecutiva desde que ganara el Farmers Insurance Open en 2017.

El español contaba con cierta presión. No solo por llegar líder y rozar el título, sino por la sequía que venía atravesando desde su último título. Casi un año después de alzarse con el cinturón de campeón en el US Open Championship, Rahm tenía en su mano volver a saborear el éxito. Con su esposa y su hijo mirando, era casi una obligación certificar el triunfo.

Rahm firmó una tarjeta de 69 golpes en esta última jornada. Le bastó para ganar, pero no para hacerlo con facilidad y sin tensión como podía preverse. "Me costó conseguir este triunfo; me compliqué en el último hoyo, pero me mantuve agresivo, confié en mi juego y terminé ganando", reconoció tras proclamarse campeón.

Líder o co-líder durante las 4 rondas.



Los datos confirmaron ese miedo. Frente a los 69 golpes de Rahm en la ronda final, sus principales competidores redujeron las cifras a 63. Tanto Brandon Wu como Tony Finau llegaron a soñar con la escalada a la primera posición, pero sus 268 golpes frente a los 267 de Rahm impidieron la remontada final.

Mensaje a su familia

"A veces puedo parecer frustrado. Podría dejar salir un poco de ira y podría decir algunas cosas, pero siempre tengo esperanzas y siempre soy positivo", incidió en rueda de prensa. "Eso fue clave hoy. Nunca perdí mi enfoque y mi confianza, y es por eso que lo logré", reconoció acerca del control emocional durante la jornada final.

"En un momento, cuando estaba el descanso, vi a Amanda Renner -periodista de la CBS- ceder el paso para que Kelley -su mujer- y Kepa -su hijo- caminaran hacia delante", explicó Rahm. En ese momento, el español solo podía pensar una cosa: "'Será mejor que haga dos putts para asegurarme de que podamos disfrutar este momento".

Jon Rahm, que empleó la presencia de su mujer y su hijo para mantener la compostura y concentrarse en la victoria, bromeó ante los medios. "Sé más como mamá" es el consejo que, según Rahm dará a su hijo todo lo que pueda. "Esa es la norma general. Sé que tengo mis buenas cualidades, pero ella es una gran persona. Por mi parte, nunca rendirme, ser siempre positivo. Creo que ese es uno de mis rasgos", aseguró el golfista.

El título de campeón en México se suma a la lista de siete reconocimientos de Jon Rahm. Su idilio con el triunfo comenzó en 2017 levantando el Farmers Insurance Open 2017. En 2018 llegó el American Express. Un año después sería turno de ganar el Zurich Classic de Nueva Orleans. En 2020 firmó doblete con el Memorial y el BMW Championship. En 2021, que hasta hace poco era su último título, se quedó solo con el US Open.

