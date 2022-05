Amanda Gutiérrez, líder de FUTPro: "El discurso de que el fútbol femenino no interesa ya no se compra"

La creación de una liga femenina profesional marcará un antes y un después en el deporte español. Sin embargo, el camino hasta conseguir tal objetivo no está siendo fácil. Hace unas semanas los clubes llegaron a un acuerdo para los estatutos y recientemente se conoció el cuórum para que Beatriz Álvarez Mesa fuera la nueva presidenta. Pese a ello, sindicatos como FUTPro denuncian el atasco que hay para negociar el nuevo Convenio Colectivo.

Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato mayoritario entre las jugadoras de fútbol, atiende a EL ESPAÑOL para alertar de esa situación. Gutiérrez reconoce que no tienen "nadie delante" al que enviarle sus propuestas y que desconocen la fecha en la que podrán hacerlo. Mientras todos los sindicatos están negociando unidos para trasladar las propuestas de las futbolistas, al frente de la liga femenina no hay nadie.

La dirigente de FUTPro desgrana algunas de las líneas maestras del Convenio Colectivo que intentarán ratificar junto a la nueva liga. Entre otros detalles, está el de eliminar la lista de compensación o permitir que se compatibilice la maternidad con el hecho de ser jugadora. Para ello, entre otros detalles, está el de reclamar zonas de lactancia o incluso guarderías en los lugares de trabajo.

¿Cómo van las negociaciones? Hace unas semanas se dijo que estaba todo paralizado.

La situación está en que los sindicatos sí que nos hemos puesto manos a la obra para hablar de los temas que queríamos cambiar en el Convenio. Desgranarlo artículo por artículo. Pero estamos colapsados porque no tenemos nadie delante. No tenemos una nueva presidenta a quien enviarle nuestra propuesta y empezar las negociaciones.

¿Os dicen algo los clubes o dan alguna fecha?

Solo sabemos que se tiene que crear un comité fundacional y que una vez que se forme, se tiene que establecer una fecha y unas elecciones. Y, una vez que acaben, tener presidenta y empezar.

No se puede empezar la temporada sin convenio. ¿Teméis no tener tiempo?

Nos preocupa mucho. El Convenio se tiene que negociar bien, no con prisas. En este momento de transición con la nueva liga queremos esmerarnos en lo que queremos modificar. Se nos está echando el tiempo encima. La temporada acaba ya.

Uno de los nombres favoritos es el de Beatriz Álvares. ¿Qué os parece?

En FUTPro no conocemos a Beatriz. Sí que nos extrañó que sea la única precandidata que no se ha pronunciado. Sí que hemos oído entrevistas de Ainhoa Tirapu y Maria Teixidó. O sus programas y lo que tienen pensado hacer. Estamos a la espera de si se manifiesta o si sale a los medios a explicar qué es lo que quiere hacer. Nosotras, de lo contrario, desconocemos por completo cuáles son sus intenciones.

Una de las peticiones era que fuese una presidenta mujer. Eso sí os alegra, ¿no?

Sí, por supuesto. No comprábamos la idea de que en una liga de fútbol femenino profesional no fuéramos capaces de encontrar una mujer capacitada para presidir esta liga. Lo entendemos como algo muy positivo, que haya tres precandidatas y las tres sean mujeres.

Volviendo al Convenio. Tenéis ya unas ideas claras.

Sí, desde el salario, eliminando la parcialidad. Que los contratos siempre sean de jornada completa. También regular el tema de la maternidad, pulir el tema de la lista de compensación... Y establecer una serie de protecciones, sobre todo a nivel de protocolo de acoso sexual para proteger a las jugadoras.

¿Os habéis reunido con el resto de sindicatos?

Estamos en contacto todos los sindicatos. Es algo muy positivo. Todos buscamos lo mejor para las jugadoras.

Respecto al salario, ¿tenéis alguna cifra sobre la que se debería mover?

Estamos barajando algunas cifras, pero hasta que no sepamos quién va a ser la presidenta, y por no estropear las negociaciones, no lo podemos decir.

Y la lista de la compensación, ¿alguna concreción?

Nos gustaría quitarla. Si bien es cierto que a la jugadora le supone un beneficio económico porque si un club la ficha se lleva un 15% y si decide renovar su salario aumenta un 7%, los clubes han utilizado este artículo para perjudicar a otro club. Lo han utilizado para que sus competidores directos no puedan fichar a jugadoras. Como ha habido un abuso de este artículo y entendemos que debería eliminarse.

En ese aspecto os habéis puesto todos los sindicatos de acuerdo, porque era uno de los temas más polémicos.

Sí, al menos la posición de FUTPro es eliminar el artículo 20.

Sobre la maternidad. Era un tema importante porque no se abordaba casi en el anterior convenio. ¿Qué tenéis claro que debe aparecer en el nuevo?

Estamos valorando, y hablando con jugadoras que han experimentado la maternidad, temas de guarderías cuando estén en entrenamientos o partidos. Que puedan tener una persona que cuide al bebé cuando la jugadora esté jugando, habilitar zonas para la lactancia... Son pequeños pasos, pero muy importantes.

Podría ser histórico que en un Convenio Colectivo español se especificara que hubiera zonas de lactancia o facilidad para cuidar a los bebés.

El anterior convenio no preveía este tipo de situaciones, ahora tenemos la oportunidad de regularlo mejor. Y, como siempre, todo es ensayo y error. Ahí es donde las mamis nos pueden dar su experiencia. Nos dicen estas cositas que les hacen falta.

El hecho de que el fútbol femenino tenga más repercusión, ¿os ayuda a la hora de negociar?

A pesar de que durante todo el año hemos tenido un apagón televisivo, el fútbol femenino en España está en un muy buen momento. Estamos batiendo récords y estamos teniendo muy buenos resultados de algunos clubes. El Barça es ahora quien lidera este movimiento, pero es muy positivo porque ya no nos van a intentar convencer con el discurso de que no genera o no interesa. Ese discurso ya no se compra. De cara a hablar con los clubes tocará ver si ellos han entendido que tiene que haber un cambio de mentalidad y que hay que apostar por ellas fuerte.

Este verano hay Eurocopa, imagino que es un momento clave.

Creemos que vamos a hacer un muy buen trabajo y va a seguir dando visibilidad al fútbol femenino. Estamos en un momento de crecimiento muy importante y los derechos y las compensaciones tienen que ser en la misma proporción.

¿Estáis trabajando en ese aspecto? En Estados Unidos se igualaron los premios en el femenino y masculino. ¿Habéis hablado con la Federación?

Va a ser un tema que sería muy positivo que se diera. No sabemos lo que va a ocurrir o lo que no. No podemos hablar de esto de momento.

