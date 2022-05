La UFC se hace fuerte en Europa: del 'Beatle' Paddy Pimblett al 'Matador' español Ilia Topuria

Nueva fecha confirmada para un nuevo evento en Europa de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Mientras se espera que en 2023 llegue a España, Inglaterra repite en este 2022. Del 19 de marzo al 23 de julio. Dana White quedó encantado con la afición y con los luchadores en Londres y por eso ya deslizó que la compañía volvería antes del final de año.

Ni cuatro meses después de ese primer evento, tras tres años sin pisar Reino Unido, la UFC regresa. Todavía no se sabe nada del cartel, pero Paddy Pimblett tiene muchos enteros de formar parte del mismo. La duda es si será contra Ilia Topuria o si el 'Matador' español luchará en Londres nuevamente, aunque ante otro rival.

El hispano-georgiano ya dijo en marzo que esperaba tener como mínimo otras tres peleas antes de 2023. Su objetivo sigue siendo el de conquistar el cinturón de campeón del mundo. Por el momento, se ha consolidado en el Top 15 del peso pluma y ya demostró que también puede hacerlo igual de bien en el ligero.

Ilia Topuria, tras noquear a Jai Herbert en el evento de Londres de la UFC Reuters

En su estreno en el peso que coronó a Conor McGregor o Khabib Nurmagomédov, protagonizó uno de los KOs más brutales de la UFC en los últimos años ante Jai Herbert. Ahí avisó de que quería más. Seguir escalando puestos en el ranking para empezar. Después entrar en el Top 5 para traer un evento a España y tras esto... el gran objetivo: ser campeón del mundo.

Futuro de la UFC

La UFC continúa abriendo sus fronteras para seguir creciendo. Por el momento, desde MMA Junkie adelantan que una de las grandes peleas de la próxima UFC Fight Night en Londres será la que enfrente a Darren Till, que peleará 'en casa' tras su lesión, y Jack Hermansson.

Además de este Darren Till vs. Jack Hermansson, se espera que también se produzcan los siguientes combates en el octágono: Curtis Blaydes contra Tom Aspinall, Alexander Gustafsson ante Nikita Krylov y Charles Johnson contra Muhammad Mokaev.

El luchador Paddy Pimblett, tras ganar su pelea de la UFC en Londres Reuters

Otro de los que no quiere faltar a la cita de la UFC en Londres es el 'Beatle' Paddy Pimblett. El luchador de Liverpool ya ha asegurado que el evento se debería celebrar en otro escenario al diferente al O2. ¿Por qué? Porque en un estadio de fútbol se podría congregar un número superior de aficionados.

"No es un lugar lo suficientemente grande. Necesitamos uno más grande, lo necesitamos, ciertamente lo necesitamos. Londres no tiene lugares lo suficientemente grandes a menos que vayas a los estadios. Necesitamos el Tottenham Stadium, el West Ham Stadium, si no vamos a Anfield, consigamos un estadio más grande. Es demasiado pequeño para mí, quiero llenar un estadio, como de 50.000 o 60.000 asientos", ha afirmado Pimblett en declaraciones para The Schmo.

Pimblett quiere estar y quién sabe si su rival puede ser Topuria. El luchador español tiene planeado hacer varias peleas más hasta el final de año. Y después de su encontronazo, precisamente, en Londres, ya afirmó que le gustaría pelear contra el 'Beatle' y, por supuesto "arrancarle la cabeza".

Después de disfrutar de unos días de descanso y desconexión en su Georgia, Ilia Topuria ha vuelto a España para seguir con su preparación. Todavía no ha confirmado contra quién -y en qué categoría- será su segunda pelea de este año 2022, pero en sus redes sociales ya manda un mensaje alto y claro: "Mi tiempo ha llegado". Unas palabras que acompañó con la corona de un rey y su tradicional rosa roja.

Ver esta publicación en Instagram

Próximamente se conocerán las siguientes peleas tanto de Ilia Topuria como de Paddy Pimblett. Así como el cartel al completo del evento que tendrá lugar en Londres el 23 de julio. Por tiempo, esa fecha es perfecta para el 'Matador'. Así todavía tendría tiempo de regresar a la jaula, como mínimo, una vez más antes del 2023.

