Chimaev vs. Covington y Topuria vs. Pimblett: los duelos para suceder en la UFC a McGregor y Khabib

Conor McGregor y Khabib Nurmagomédov son dos de los grandes referentes de la Ultimate Fighting Championship (UFC). El ruso decidió abandonar su carrera como luchador después del fallecimiento de su padre. Se retiró en lo más alto del ranking del peso ligero y también como el número uno libra por libra. Y, también, tras protagonizar una de las mayores rivalidades de la historia del deporte.

'The Eagle' junto a Conor McGregor marcaron un antes y un después. Tan solo se enfrentaron en una ocasión dentro del octágono. Pero ese combate de la UFC 229 fue la culminación de una rivalidad. El espectáculo acabó de la peor manera. Con ambos bandos enfrentados tras la victoria de Khabib. Después de esto, sus más y sus menos continuaron fuera de la jaula.

Incluso tras el adiós del exluchador de Sil'di, los enfrentamientos entre ambos siguieron acaparando el foco mediático. En el deporte es tan común la competitividad como la rivalidad. 'The Notorius' y Khabib elevaron esto dentro de la UFC. Y tener un eterno rival es algo que muchos buscan, aunque no todos encuentran. Dentro de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA), dos rivalidades están ganando protagonismo dentro del 'mundillo'.

Topuria vs. Pimblett

Ilia Topuria y Paddy Pimblett no se han visto las caras en el octágono de la UFC. Pero su rivalidad ya comienza a dar de qué hablar. Ambos ganaron sus respectivas peleas en el evento celebrado en Londres este mes de marzo. Y los dos protagonizaron un desencuentro en los días previos que no tardó en dar la vuelta al mundo.

Ilia Topuria, tras noquear a Jai Herbert en el evento de Londres de la UFC Reuters

El 'Matador' hispano-georgiano de la UFC se había sentido muy dolido por los comentarios contra Georgia de Paddy Pimblett. El británico le había ido molestando en las redes sociales y cuando se vieron las caras, la tensión estalló con algunos intercambios de golpes. Se especuló con alguna medida por parte de la organización, pero no. Ambos pudieron pelear y también los dos se llevaron la victoria.

Dana White acabó encantado con lo que vio en Londres: "Fue quizás el mejor evento sin numerar de la historia. Los fanáticos no tenían una edición de UFC desde hace tres años, muchos de estos atletas habían estado peleando en UFC Apex sin público. Y dieron un gran espectáculo frente a un público enloquecido. Fue una noche sensacional".

"El evento fue realmente espectacular. La gente vino a demostrarme que las interacciones televisivas estaban al nivel de un buen evento numerado. El público inglés calentó el ambiente y las peleas fueron absurdas. Si nunca has estado en un evento de UFC en tu vida y has estado aquí hoy, entiendes lo que es MMA. Si alguien aquí no se entusiasmó con la audiencia o las peleas, esa persona probablemente esté muerta", agregó el presidente de la compañía.

El luchador Paddy Pimblett, tras ganar su pelea de la UFC en Londres Reuters

Paddy Pimblett quiere dar un paso adelante en la UFC. Su rifirrafe con Ilia Topuria ha provocado que entre los aficionados se quiera certificar quién ganaría de los dos en la jaula. El 'Matador' español no conoce la derrota y su camino va directo al cinturón de campeón del mundo. Él mismo ha señalado que no le importa pelear en distintas categorías, en la del ligero y la de pluma.

"Lo que más deseo es mantenerme activo. Quiero pelear tres o cuatro veces este año en pluma y ligero. Esa es la única meta, quiero seguir avanzando", aseguró después de noquear a Jai Herbert. También luego de su victoria no dudó en desafiar a Paddy Pimblett públicamente, llegando a decir que el inglés no se atrevería a medir sus fuerzas contra él.

"¿Enfrentar a Paddy? Nunca. Lo tendrían que obligar a meterse a una jaula conmigo. De otra manera no lo creo, no creo que tenga el valor de pelear conmigo. Lo enfrentaría en cualquier división, incluso si no da el peso pelearía con él. Es lo menos importante", afirmó un Topuria que se comienza hacer un sitio cada vez más grande entre las estrellas de la UFC.

Chimaev vs. Covington

De un invicto como Ilia Topuria a otro como Khamzat Chimaev. Al igual que en el anterior caso, 'Borz' y Colby Covington nunca se han visto las caras en el octágono. Pero desde hace años han tenido sus más y sus menos. Cruces de declaraciones y una pelea que no llega. Todo por el impacto mediático que tiene Chimaev dentro de las MMA.

Es uno de los 'niños bonitos' de la nueva generación. Y eso es algo que no sienta nada bien a Covington. El pasado año, ya dejó claro que una pelea ante Chimaev ahora no sería justa: "Muchachos, no creo que puedan sancionar esa pelea legalmente todavía. Creo que hay tanta discrepancia en las clasificaciones. Quiero decir, el tipo ni siquiera ha vencido a nadie en el top 10 todavía. He estado en el Top 10 durante cinco años, superando campeón tras campeón. Entonces, ni siquiera sé si una comisión permitiría que esta pelea se lleve a cabo".

Khamzat Chimaev, luchador de la UFC Reuters

"No querrás dañar la carrera de un niño antes de que comience. Entonces, si lo envías aquí, nunca volverá a ser la misma persona. Hablar es barato. Todo el mundo está hablando en voz alta estos días, pero no veo a nadie realmente haciendo algo al respecto. Él puede decir todas estas cosas y tratar de exagerarse y fortalecerse", ha llegado a decir el luchador estadounidense.

Pero Chimaev no se ha quedado callado. En sus redes sociales, han sido varios los ataques que ha realizado. "Vamos perra, pelea conmigo. Tomaré tu corazón". "Llama a la policía, voy a ir a por ti". "Tú no representas Estados Unidos, yo lo hago. Tú representas la cobardía". Son solo algunos de los tuits que 'Borz' ha dedicado a Covington.

El estadounidense ha vuelto a hablar esta semana sobre Khamzat Chimaev. Nuevamente para decir que parece un producto del marketing y que no cree que pueda estar preparado para enfrentarse a alguien de su propia talla. Sin embargo, 'Borz' pronto tendrá su próxima pelea y el siguiente paso puede ser el de pelear con un Top 5 del wélter. Ahí entraría en las quinielas Colby Covington. ¿Se atreverá entonces o quedará todo en palabras?

