Jake Paul amenaza a Conor McGregor con ganarle en el primer asalto

Jake Paul insiste con poder al fin verse las caras con Conor McGregor. Es uno de sus anhelos más importantes. Algo que le ha llevado incluso a abrir una guerra con Dana White y a desafiar al presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC) con una apuesta que podría cambiar la compañía.

Durante una entrevista para TMZ Sports, 'The Problem Child' ha vuelto a referirse a este deseado combate: "Sigue (Dana White) yendo a entrevistas. Estuvo en el pódcast de mi hermano y parece que está esquivando el asunto. Y no se da cuenta de que Conor (McGregor) y yo pesamos exactamente lo mismo ahora. Conor está caminando en 190 libras. Yo estoy caminando alrededor de 190 y estoy dispuesto a luchar en MMA bajo la UFC".

El youtuber tiene claro que puede ganar a 'The Notorius' en la jaula: "Sé que puedo vencer a Conor. La gente piensa 'este chico está loco'. Y sí, lo estoy". "No... mierda. Por eso hemos llegado hasta aquí. Es porque estoy loco y creo en mí mismo. Conor está en una espiral descendente. Sus extremidades están todas rotas. Así que, en el juego de pie, voy a salir y noquearlo en el primer asalto".

McGregor, derrotado en el ring tras su lesión contra Dustin Poirier Reuters

Próxima pelea

Jake Paul no para y ya piensa en su próxima pelea. Sea o no con Conor McGregor. El irlandés regresará en verano a la UFC y 'The Problem Child' quiere pelear en agosto: "Hombre, hay una larga lista (de posibles oponentes). Estamos en conversaciones con un par de personas diferentes, jugando con la posibilidad de entrar en las MMA para la próxima pelea. Así que estamos en negociaciones y Nikita mi gerente, Most Valuable Promotions, estamos hablando con un montón de gente diferente y ver que tiene más sentido".

Si no es en la UFC, no se cierra puertas: "Definitivamente estamos hablando con esas dos entidades (Bellator y PFL) y otras compañías también para ver dónde tiene más sentido y trabajar en algunas cosas bastante emocionantes allí. Hay una larga lista de personas con las que quiero pelear, solo depende de quién esté listo y quién pueda vender la mayor cantidad de pagos por evento, porque hasta ahora no he peleado con alguien con un nombre tan grande como el mío. Realmente hice toda la promoción, así que quiero pelear con alguien con un nombre tan grande como el mío, eso es lo que estamos buscando".

