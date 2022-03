El requisito de Mike Tyson para regresar al boxeo: 1.000 millones de dólares

Mike Tyson anunció hace unas semanas que no se planteaba protagonizar un nuevo combate de boxeo. Cree que ahora todo es cuestión de más y más dinero, por lo que echa un órdago a aquellos que le quieren de vuelta en el ring: peleará otra vez por 1000 millones de dólares.

Esta es la cifra inalcanzable que ha puesto 'Iron Mike' sobre la mesa para subirse nuevamente al cuadrilátero. Todo después de que Jake Paul le lanzase el reto para verse las caras en el ring. Al que fuera campeón del mundo de los pesos pesados no le hace falta el dinero y eso juega en contra de aquellos que quieren hacer negocio con él.

El de Brooklyn ha sabido reinventarse a sí mismo. De perder toda su fortuna a montar en torno a la marihuana un auténtico imperio que sigue aportándole millones de dólares al año. Hace unas semanas, no dudó en declarar que no volvería a pelear ni por 100 'kilos'.

El boxeador estadounidense Mike Tyson, en su vuelta al ring Reuters

Cuando se comienza a hablar de cifras, no es raro que se insista hasta que se ponga un número por el cual se podría negociar. Y así ha acabado pasando con Mike Tyson. El púgil estadounidense no protagonizaría un combate de boxeo por 100 millones... ¿pero por 1000?

El veterano boxeador ha vuelto a desmentir que hubiese llegado a un acuerdo con Jake Paul: "Nadie me ha dicho nada de eso... Jake Paul no tiene dinero. Entonces, ¿dónde está el maldito contrato?". Aprovechó entonces 'Iron' Mike para poner sobre la mesa la cifra por la que no rechazaría un regreso al cuadrilátero.

La cifra es la de 1000 millones de dólares. "Nunca escuché nada sobre la pelea contra Jake Paul de nadie. Tenemos que conseguir más hombres, ojos azules, cabello rubio, esa mierda es muy cara, necesitamos conseguir más dinero, hombre", le dijo el excampeón a New York Post.

Loca relación

Lo de Mike Tyson y los hermanos Paul viene de lejos. Aunque al mismo tiempo que habló de esta posibilidad de los 1000 millones de dólares, en el ya famoso pódcast Hotboxin', 'Iron' desveló que había "estado fumando con Jake Paul" y no solo eso, sino que también tomaron juntos "algunos hongos".

Pese a esta noche de fiesta juntos, Jake Paul habló anteriormente sobre la posibilidad de enfrentarse a la leyenda del boxeo: "Alguien mencionó a Mike Tyson. Mi abogado lo mencionó y me dijo: 'No, Tyson te arrancará la cabeza. No tienes ninguna posibilidad'. Hermano, literalmente, después de lo que he pasado, no puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Hermano, es viejo, viejo".

Jake Paul, tras ganar su quinto combate de boxeo Reuters

"Están todos jodidos. Mike Tyson está en eso. Amo a Mike, pero está en eso. Me dijo en mi propio pódcast, 'Floyd te va a patear el culo'. Y Floyd no me pateó el culo, Mike", afirmó el youtuber. 'The Problem Child' es un gran provocador. Ya lo ha hecho también con Dana White y Conor McGregor, dos de los grandes nombres propios de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

El deseo de Jake Paul es medirse a dos grandes ídolos de los deportes de contacto. Por un lado, el gran Conor McGregor de las MMA. Por otro, al enorme Mike Tyson. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil. Sobre todo porque sería una auténtica locura hablar de un combate de 1000 millones de dólares.

