Mike Tyson renuncia a los combates de boxeo de 100 millones por seguir con su negocio de marihuana

Mike Tyson conoce lo que es el cielo y el infierno. De ser idolatrado a acabar en la cárcel y arruinado. Gracias al negocio de la marihuana pudo reconstruir su imperio. Su buen momento le llevó a animarse para volver a subirse al cuadrilátero. Pero lo que comenzó como una diversión se convirtió en otro negocio. Un negocio en el que no está dispuesto a sumergirse.

'Iron Mike' ha asegurado recientemente que en sus planes de futuro no aparece la vía de volver a protagonizar un combate de boxeo. Y eso que se hablaba de verle en el ring contra el youtuber Jake Paul. Pero Tyson ha afirmado que no quiere hacer más "cosas así". Ni por 100 millones de dólares.

Esto abre una nueva incógnita en el mundo de los deportes de contacto. El de Brooklyn regresó a los cuadriláteros el pasado año 2020. Una pelea que tuvo una gran repercusión mediática. Desde entonces, se colocaron muchos nombres entre los posibles rivales a los que se enfrentaría en el futuro el veterano boxeador. Pero ahora pone un alto en el camino.

Falta de interés

Lo que comenzó como una fórmula para llevar a cabo una posible liga de veteranos, con el telón de fondo de combates benéficos, se convirtió en un particular negocio que no seduce a la leyenda. Así lo ha confesado en el pódcast de Nelk Boys: "No creo que (pelee) tampoco, pero nunca se sabe de nuevo".

No quiere cerrar la puerta definitivamente, pero ha reconocido que le falta algo: "Cada 12 o 13 meses, bum, falta algo. Como, falta algo. Boom, me falta masa muscular, boom, siempre es algo diferente". "Quería hacerlo la primera vez, solo por diversión, para divertirme. Algunas personas lo llevaron a otro nivel y lo hicieron financiero y se acabó la diversión", ha agregado Tyson.

El boxeador estadounidense Mike Tyson, en su vuelta al ring Reuters

El estadounidense también se ha referido a los jóvenes. Por ejemplo, los hermanos Paul, Jake y Logan, han hablado en más de una ocasión sobre enfrentarse a Mike Tyson en el ring: "Los muchachos quieren pelear conmigo por 100 millones de dólares. No creo que vuelva a hacer cosas así nunca más".

Es lógico que muchos quieran un cara a cara con 'Iron Mike'. Las cifras de su combate ante Roy Jones Jr. dejó las siguientes cifras: 1,6 millones de compras de pay-per-view (PPV), lo que equivale a algo más de 72 millones de euros en ingresos de taquilla.

Desde entonces se habló de sus posibles peleas contra otras leyendas del boxeo como Evander Holyfield o Lennox Lewis. Pero incluso ha perdido el interés en ello: "Ni siquiera estoy interesado en hacer estas cosas". "Si hubiera sido cuando comenzó, sí, y los dos estuviéramos peleando en la misma cartela y activos. Sí, lo haría. Pero se volvió malo", ha sentenciado el excampeón de los pesos pesados.

El cambio de Tyson

En 2021 afirmó en más de una ocasión su intención de volver a pelear. Parece que con el comienzo del nuevo año estas ganas se le han ido pasando. Sobre todo por, como se ha señalado, lo que empezó como una diversión ha acabado por ser un auténtico negocio al que todos quieren sumarse.

Si algo no necesita Mike Tyson es un negocio. Él supo reinventarse cuando pocos creían en él. Lo hizo a base de una de sus pasiones: el cannabis: "La marihuana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual".

Mike Tyson. Foto: Instagram (@tysonranchofficial)

"Ni siquiera pensé que podría sobrevivir. Luego descubrí la medicina natural y todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida", explicó en Forbes el pasado mes de octubre. Su vida ahora está centrada en el 'Tyson Ranch'.

De perder 300 millones y ver la caída de su imperio a ganar, ya en 2020, medio millón al mes por su negocio de marihuana. Ya lo dijo en su pódcast Hotboxin': "Cualquiera puede cambiar cuando está listo para cambiar". Tuvieron que pasar muchos años para que él estuviese listo para tomar las riendas de su vida.

Ahora puede decir que gracias a ser emprendedor con el negocio del cannabis, puede decir 'no' incluso a propuestas de 100 millones de dólares en el boxeo. Cuestión de prioridades y de hacer cosas que realmente te dan felicidad.

