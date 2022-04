Muhammad Mokaev, el 'Khabib británico': el refugiado que quiere conquistar la UFC

Muhammad Mokaev es uno de esos luchadores que llegan pisando fuerte a la Ultimate Fighting Championship (UFC). En el octágono se le conoce como 'The Punisher', aunque también es reconocido como el 'Khabib británico'. Su carrera no ha hecho nada más que comenzar, pero ya pica alto.

Procede de Daguestán, pero llegó a Reino Unido como refugiado. Ahora aspira a batir el récord de Jon Jones como el campeón más joven de la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA). La transición del plano amateur a la UFC la realizó de la mano de BRAVE Combat Federation.

Como todos los luchadores de MMA que aspiran a tener el favor de Dana White, Muhammad Mokaev trabajó muy duro para lograr el objetivo. Así, el pasado mes de noviembre se convirtió en el hombre más joven en firmar por la UFC en toda la historia. Una marca para iniciar su carrera en la compañía. Pero quiere más. Quiere ser el número uno.

Estreno y objetivo

'The Punisher' debutó en la UFC en el evento que trajo a la gran empresa de MMA a Europa. En la UFC Fight Night Londres, cita en la que el luchador español Ilia Topuria se estrenó con victoria en el peso ligero ante Jai Herbert, del pasado mes de marzo. Ahí Muhammad Mokaev no solo superó a Cody Durden, sino que lo hizo en tan solo 58 segundos.

Estreno estelar en la UFC para asumir ese nuevo apodo del 'Khabib británico', como ha puesto de moda el portal MMA UNO. No hay que olvidar quién es Khabib Nurmagomédov. 'The Eagle' fue el gran dominador del peso ligero y el número uno del libra por libra hasta su retirada (a consecuencia de la muerte de su padre por la Covid-19).

Volviendo a Muhammad Mokaev, el luchador acumula siete victorias en siete combates -tres de ellas por la vía de la finalización-. Mantiene así el invicto y quiere mucho más. Su objetivo es llegar a ser uno de los nombres fuertes de la UFC. Llegar al número uno y, por supuesto, batir el récord de Jon Jones como el campeón más joven de la historia (23 años).

De Daguestán a Reino Unido

Al igual que Khabib Nurmagomédov, Muhammad Mokaev también nació en la región de Daguestán. En su caso, a los 12 años tuvo que abandonar su tierra para comenzar un largo viaje hasta Reino Unido. Sin saber ni una palabra de inglés y habiendo perdido a su madre siendo tan solo un niño, el ahora luchador de la UFC pasó a ser uno de los millones de refugiados que huyen buscando una vida mejor.

"Quiero que mi historia inspire a la gente, especialmente a quienes vienen del entorno de los refugiados. He estado cerca de esta gente durante mucho tiempo, he sido un refugiado durante diez años. Por eso estaba tan feliz de obtener mi pasaporte británico, no podía viajar normalmente", explicó en The Sun antes de su debut en la UFC en Londres.

"La gente habla de los refugiados y dice: 'Vienen a este país y no tienen familias y están contentos con lo que les da el Gobierno'. Pero para venir al país hay que ponerse en el mapa para no estar en el mismo círculo que todos los refugiados. Tienes que sobresalir y creer en tus habilidades. No importa si sabes inglés o no, puedes construir algo aquí", explicó 'The Punisher'.

Mokaev quiere demostrar que "todo es posible". Valiéndose de su sobresaliente grappling, ha ido escalando dentro de las MMA hasta ganarse la oportunidad de demostrar de lo que es capaz en el octágono de la UFC. Aunque antes de eso, no descuidó tampoco sus estudios. Durante dos años también estuvo en la universidad cursando Business Adminitration (Gestión Empresarial).

Tras dos duros años combinando el entrenamiento al más exigente nivel de un deportista con los estudios universitarios, y pese a la desaprobación de su padre, quien quería que tuviese una carrera, Muhammad Mokaev se decantó por las artes marciales mixtas. Ahora ya sueña con hacer historia. Su siguiente desafío será el combate, en el peso mosca, ante Charles Johnson del 23 de julio.

