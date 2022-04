África, el gran dominador de la UFC: el triunfo del continente olvidado

Kamaru Usman, Francis Ngannou o Israel Adesanya son los mejores ejemplos del poder africano dentro de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Los tres luchadores saben lo que es ganar el cinturón de campeón del mundo en la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA).

Kamaru Usman, en el peso wélter. Israel Adesanya, en el medio; y Francis Ngannou, en el peso pesado. Son los actuales dominadores de cada una de las divisiones mencionadas de la UFC. Pero, además, 'The Nigerian Nightmare' es el actual campeón libra por libra de la compañía.

África, ese continente olvidado para tantas cosas, se ha convertido en un auténtico referente en lo que se refiere a las artes marciales mixtas. Algo que han conseguido los luchadores, por supuesto, pero también un éxito que ha llegado por la apuesta por todos ellos de Dana White.

El mismísimo presidente de la UFC así lo ha puesto de relieve recientemente. Al igual que Dana White ha prometido a Ilia Topuria que en cuanto entre en el Top 5 se celebrará un evento de la compañía en España, el objetivo es seguir derribando fronteras para que África también tenga su propia 'fiesta' de la Ultimate Fighting Championship.

Bastión africano

Los luchadores africanos se han convertido en una de las grandes de las sensaciones de la UFC. Por ello, Dana White ha comenzado a estudiar la posibilidad de cómo llevar un evento de la compañía al continente. "Es muy realista en los próximos cinco años", aseguró en una entrevista para SunSport.

"Es muy importante para mí, es una obligación. Debo hacerlo", añadió un Dana White que ve perfecto para tal evento que en la cartelera titular de la velada esté como cabeza de cartel un luchador africano. "Lo más probable es que sea un africano, sería genial", afirmó el mandamás de la UFC.

Para el mismo medio habló a principios de año en este sentido Adesanya: "Es algo que tengo que hacer, al cien por cien". "Kamaru, Francis y yo estamos haciendo historia. Así que tiene que haber una forma de consolidarlo para nosotros. Para nuestra gente. Me parece que llevar la UFC al continente, el gran continente de África, sería lo indicado", apuntó 'The Last Stylebender'.

Rey de reyes

Tres africanos reinando en las distintas divisiones de la UFC. Adesanya, en el peso medio. Ngannou, en el peso pesado. Y, por supuesto, Usman como líder del peso wélter. Él es el líder del ranking libra por libra. La 'Pesadilla Nigeriana' a la que todos anhelan derrocar.

Fue en el evento UFC 235 cuando Kamaru Usman se convirtió en el primer luchador africano en convertirse en campeón del mundo. Nadie antes que él lo había conseguido en la compañía que domina las MMA desde hace ya una década. El nigeriano se hizo con el cinturón del wélter ante Tyron Woodley cuando tenía 31 años, ahora tiene 32 y es el líder de la libra por libra después de la retirada de Khabib Nurmagomédov.

"Nigeria, les he dicho que lo haríamos, les dije que nunca fallamos. Y lo hemos hecho hoy", dijo después de la pelea un Kamaru Usman que estaba lesionado. Pese a la fractura en el pie, se convirtió en el nuevo campeón. Su récord es de 20-1 en las MMA, aunque no conoce la derrota en la UFC. Fue en la segunda pelea de su carrera, en el CFA 11, cuando cayó ante el estadounidense Jose Caceres en el año 2013.

Precisamente, Kamaru Usman ha sido noticia por el rumor que corre sobre una posible pelea con el campeón del boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez. "No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo. Pero entrar allí con ese tipo (Canelo), da miedo. Y definitivamente próspero en esas situaciones", afirmó el luchador nigeriano.

"¡Sí! Creo que puede ser seguro. Si hay una cantidad correcta. Si genera dinero para la empresa. Si genera dólares, tiene sentido. Quiero ponerme a prueba de esa manera y quiero tener miedo nuevamente en esa. No quiero decir que no tengo miedo cuando peleo con estos muchachos, tengo miedo". Pero entrar allí con ese tipo. Da miedo", agregó Usman.

