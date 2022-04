Hasbulla ataca a Cristiano Ronaldo: "Soy más famoso que él, no me podría importar menos"

Hasbulla Magomedov es todo un personaje dentro del 'mundillo' de las redes sociales. Cuenta con millones de seguidores y tiene amigos tan importantes en el deporte como es Khabib Nurmagomédov, excampeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y dirigente de la Eagle FC. Recientemente ha sido entrevistado y se ha referido a Cristiano Ronaldo en términos de lo más llamativos.

No ha sido hasta ahora cuando ha concedido su primera entrevista. Para Barstool Sports, y ante el jugador de fútbol americano Caleb Pressley, Hasbulla se ha referido al ex del Real Madrid y actual futbolista del Manchester United: "No me podría importar menos Cristiano Ronaldo. Soy más famoso que él".

No se ha quedado solo ahí la cosa. Y es que Hasbulla ha lanzado un nuevo dardo al internacional portugués por su desempeño dentro de los terrenos de juego. Según él, "lo único" que hace Cristiano en los partidos es "pasar el balón". Lo dice de un futbolista que ha batido todos los récords goleadores y que ha conquistado cinco veces el Balón de Oro.

Estas palabras contra Cristiano Ronaldo por parte de Hasbulla pueden ser la consecuencia de la rivalidad del ruso con Abdu Rozik. Y es que el delantero luso posó no hace mucho en una fotografía junto al archienemigo de Hasbulla Magomedov. Algo que parece que ni ha pasado por alto ni perdona.

Así es Hasbulla

El ruso se convirtió en toda una personalidad dentro de las redes por su aspecto de niño, pese a que ya ha cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, sufre acondroplasia, una alteración ósea que se caracteriza porque los huesos largos están acortados simétricamente.

La fama de Hasbulla llega por la manera en la que lleva su enfermedad y es que en sus perfiles luce como un niño que hace cosas de mayores, desde pelearse con quien pilla hasta beber o fumar. Un toque de humor siempre y también alguna que otra polémica, como con Abdu Rozik. Eso sí, también tiene fans ilustres, como el futbolista Erling Haaland, quien no dudó en fotografiarse con una taza con la cara del ruso.

