El 'caso Cristiano' continúa en el Manchester: la foto de la polémica tras ser descartado por una gripe

La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United está muy lejos de ser lo que se preveía. El delantero portugués no encuentra la continuidad esperada y la racha del conjunto de Ralf Rangnick tampoco ayuda. El luso fue baja ante el Leicester por una supuesta gripe tal y como explicó su entrenador. Pero un día después, el delantero ha compartido una imagen de un paseo familiar donde se muestra perfectamente.

Las reacciones a la imagen publicada por Cristiano Ronaldo en sus redes sociales no se han hecho esperar. Y la gran duda que surge es si realmente no contó para Rangnick por motivos de salud o si el técnico decidió dejarle fuera de su planificación por alguna otra razón. Lo que queda claro es que Cristiano Ronaldo, 24 horas después de perderse un partido por gripe, no tiene rastro de ningún síntoma.

El luso, cabe recordar, ya se perdió el duelo ante el Manchester City con mismas dudas respecto a las razones del entrenador. En aquella ocasión, el técnico del United habló de unas molestias en la cadera que impedían a Cristiano estar al cien por cien. Como esta vez, el portugués compartió imágenes donde se le veía viajando a Portugal aprovechando su ausencia con el equipo.

La relación de Cristiano Ronaldo con Ralf Rangnick cada vez es más complicada. El técnico abandonará la disciplina de los red devils a final de temporada. Pero, a la vista de cómo está evolucionando la estancia de Cristiano en Mánchester, el luso también podría poner fin a su regreso una vez concluya el actual curso.

De hecho, el propio delantero tiene la clasificación para la Champions League como uno de los requisitos fundamentales para seguir un año más en el conjunto británico. Actualmente, el conjunto de Old Trafford está fuera de puestos europeos al ser el séptimo clasificado de la Premier League. A falta de que se disputen los encuentros aplazados por la pandemia, el objetivo del United sigue estando lejos de cumplirse.

Las palabras de Rangnick

El entrenador venía dejando en el aire la participación de Cristiano Ronaldo ante el Leicester. Pero la noticia definitiva la dio poco antes del encuentro explicando detalladamente el proceso gripal que supuestamente estaba pasando el delantero.

"Cristiano empezó con síntomas parecidos a los de la gripe ayer. Por supuesto, queríamos que fuese titular, pero no se sentía bien para entrenar (el viernes). Después, el médico fue a verlo a su casa esta mañana, pero todavía no había mejorado", explicó en una entrevista para Sky Sports.

El Manchester United acabó empatando ante el Leicester City. El equipo de Rodgers se llegó a adelantar en el marcador por medio de Iheanacho en el minuto 63. El Manchester no tardó en reaccionar y puso el empate minutos más tarde. Sin embargo, los locales acabaron echando en falta a Cristiano Ronaldo y tuvieron que conformarse con un reparto de puntos en la jornada de la Premier.

