Las pistas que desvelan el futuro de Conor McGregor en la UFC

¿Podría volver a pelear Conor McGregor en la división del ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC)? Su impactante cambio físico dejó muchas dudas sobre si alcanzaría el peso de las 155 libras o si debería luchar de manera regular en la categoría de las 170 libras, el wélter.

Mucho se ha especulado e incluso desde su círculo dejaron entrever que sería el peso wélter su división habitual a partir de su reaparición en la jaula. Sin embargo, su entrenador, John Kavanagh, ha señalado que en el momento en el que vuelva a entrenar de lleno en las artes marciales mixtas (MMA), 'The Notorius' irá perdiendo el peso ganado y se colocará otra vez en el peso para luchar en el ligero.

En esta categoría de las 155 libras todavía tiene muchas cuentas pendientes. La primera, con Dustin Poirier. El último combate entre ambos dejó un sabor de lo más agridulce entre el aficionado a las MMA y la UFC. Una derrota del irlandés por baja médica que solo tuvo recorrido dentro de los haters del propio Conor McGregor.

En el ligero

Su cambio de físico hizo que los rumores sobre su cambio al wélter se sucediesen en las últimas semanas. Aunque fue el propio luchador irlandés el que habló sobre este giro: "Se trata de averiguar en qué peso pelearé ahora; sabes que realmente no me veo volviendo a las 155 (libras) nuevamente. Quiero decir, estoy comiendo, estoy levantando pesas, estoy entrenando y no estoy recortando calorías. Así que ya sabes, este es mi estado natural. Puedo ser aún más grande, ya sabes lo que estoy diciendo".

Incluso puso sobre la mesa el nombre de Kamaru Usman y una posible pelea por el cinturón de campeón. Este es su gran objetivo. Volver a ganar y volver a ser campeón del mundo. Sin embargo, su entrenador considera que lo ideal para él pasa por continuar en el peso ligero. Al menos en su regreso al octágono.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriousmma)

"Estamos apuntando hacia la temporada de verano, así que espero que pueda pelear en verano. No lo sé, pero él conseguirá la pelea que quiera, así que ya veremos", afirmó Kavanagh recientemente. "Sí, yo sé que él está bastante grande en este momento, pero Conor lleva 15 años haciendo esto y nunca ha dejado de dar el peso", continuó el entrenador de 'The Notorius'.

"Hubo una época en la que no podía hacer mucha técnica de MMA, ni siquiera correr, obviamente por la lesión de su pierna. Ha ganado peso, ahora luce muy fuerte y grande, pero cuando empiece a entrenar MMA estará quemando más calorías y empezará a bajar en la báscula. Dará el peso ligero", aseguró de manera rotunda el preparador.

Respeto

Después de su derrota ante 'The Diamond' muchos han aprovechado la ocasión para criticar a Conor McGregor. Él que ha hecho historia en las MMA y en la UFC y que, como dice John Kavanagh, "es muy inspirador y hace mucho ruido". Ante estas faltas de respeto, más o menos continuas, ha sido el propio luchador de Dublín el que ha elevado la voz en The MacLife recientemente.

"Ya es suficiente con las faltas de respeto que me llegan, ¿sabes lo que quiero decir?", señaló McGregor. El irlandés quiere luchar por el cinturón de campeón en su regreso y algunos consideran que esto sería injusto al haber perdido sus últimas peleas. Conor está decidido a ser nuevamente el número uno y esto a falta de que se concrete su renovación con la UFC.

"La gente va a darme mi respeto por las muchas facetas de mi juego: mi estilo de lucha y todo lo demás. Voy a volver a tener una oportunidad por el título, no te equivoques", aseguró el luchador. Conor McGregor pretende volver a lo grande después del profundo bache que ha superado.

