Carlos Alcaraz estalla en Miami: "Me veo preparado para ganar un Grand Slam, no tengo miedo a decirlo"

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Masters 1.000 de Miami con tan solo 18 años. El joven tenista español ya había escrito su nombre como uno de los referentes para el futuro. Sin embargo, estrenar su casillero de grandes torneos en la pista estadounidense acabó por confirmar su potencial. El propio jugador de El Palmar, en plena celebración por su título, se reivindicó situándose como candidato a algún Grand Slam de este año.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero atendió a varios medios de comunicación tras una breve celebración en Miami. Alcaraz explicó algunas de las claves de su éxito como el trabajo físico o la preparación mental. Pero también fue claro y conciso: se ve peleando por un Grand Slam en 2022 y peleando por el número uno del mundo lo antes posible. Unos retos que él mismo se ha puesto y que hablan de su confianza.

"Estoy preparado, tengo confianza, el nivel, el físico y la mentalidad para poder ganar", reconoció en esa charla con los medios españoles en la que estuvo presente Marca. "A lo mejor no Roland Garros no, pero un Grand Slam este año sí que me veo preparado. Y no tengo miedo a decirlo", reafirmó ante la claridad de sus palabras.

"Sé que hay grandes jugadores: están Rafa, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Djokovic... Todos los mejores y los favoritos. Pero yo me siento preparado para ganar uno, aunque no sabes cuándo te puede venir y lo mismo pasa con el número uno. Espero que llegue lo antes posible".

Alcaraz, sobre si se le está reservando un sitio en el ranking ATP, aseguró que tendrá el sitio que él mismo se gane. "Cada uno se busca su sitio y yo estoy trabajando para buscar mi sitio en el número uno". Por el momento, a sus 18 años, Carlos Alcaraz ya está en la undécima posición de un ranking ATP que se prepara para verle entre los mejores tenistas del circuito.

Relación con Ferrero

Una de las claves del triunfo de Carlos Alcaraz estuvo en la sorpresa de Juan Carlos Ferrero. El extenista, exnúmero uno del mundo y ahora entrenador del murciano acudió a Miami sin avisar a su pupilo. Ferrero había tenido que abandonar el torneo por problemas familiares y, pese a todo, quiso estar al lado del joven tenista.

Ferrero apareció unas horas antes de la final. Carlos Alcaraz, como se pudo comprobar en unas imágenes que compartió su entorno, no contuvo su emoción. Según ha relatado él mismo, en el momento que vio a Ferrero ya se vio como ganador: "Fue una sorpresa increíble la de Juan Carlos. No me esperaba para nada que viniera. Yo ya estaba pensando en hablar con él por teléfono antes de la final para ver lo que me decía".

"Teniendo a Juan Carlos a mi lado en este momento tan especial ya gané", remarcó en ese encuentro con los medios españoles. La dupla que ambos forman está obteniendo resultados. El próximo reto está en mantener el nivel en tierra batida, uno de los escenarios en el que Alcaraz quiere destacar para continuar con el camino abierto por Rafa Nadal.

