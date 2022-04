ElPozo Murcia denuncia "el mayor escándalo del mundo" por el arbitraje al Barça en la final de Copa

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Copa de España de fútbol sala en un tenso partido ante ElPozo Murcia. El conjunto azulgrana llegó a verse sin el título tras el último lanzamiento de Pito que paró Juanjo. Sin embargo, cuando los murcianos celebraban haber sido campeones, los colegiados revisaron las imágenes y anularon la acción al ver adelantado al guardameta. Una decisión que lo cambió todo y que hizo estallar al conjunto murciano.

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, fue el encargado de valorar los hechos en rueda de prensa. El argentino no se mordió la lengua y tildó la acción del "mayor escándalo" en la historia del deporte. Según el técnico, el penalti debería haber valido porque la posición de su portero era correcta. Giustozzi incluso llegó a dejar entrever que ya preveía un complot arbitral para hacer fracasar a su equipo.

Tras la polémica, y después de momentos de tensión por la decisión de los colegiados, el Barcelona acabó llevándose el título en Jaén por un marcador en muerte súbita de 7-6. El 3-3 que se vivió en el tiempo reglamentario no tuvo nada que envidiar a ese complicado final.

La polémica de la Copa de España. El Barça repetirá la pena máxima cuando ElPozo ya lo celebraba. pic.twitter.com/44sNQclXru — Javier Rodríguez (@JaviRodriguezR_) April 3, 2022

El mayor escándalo

"No voy a hacer una valoración del partido. No me parece que después de lo que pasó en la tanda de penaltis se pueda valorar deportivamente algo que no sucedió. Creo que es el mayor escándalo, repito, escándalo, de la historia de este deporte. Creo que a partir de ahora el deporte probablemente no volverá a ser el mismo. Yo siempre admiré y envidié sanamente esta liga. Ustedes no lo ven, pero desde fuera sí. Eran la mejor liga del mundo. Teníamos envidia sana.

A partir de hoy se dilapidaron muchísimos años de historia, muchísimo gran trabajo para ser la referencia mundial. El partido de hoy está a la vista de todo el mundo. Que termine así es escandaloso. Lo dije hace 12 meses en la Copa anterior, creo que se le ha faltado el repeto a un club de más de 30 años. No hace falta. Todos los clubes aparecen o desaparecen. Este club lleva 30 años. Este deporte es lo que es, mucho, gracias en parte a ElPozo Murcia. Se le faltó el respeto de una manera histórica y jamás vista".

Culpables

"Ustedes me pidieron un titular cuando vine acá. Este es el mayor escándalo de la historia de este deporte. No voy a entrar en liga, federación... No es mi problema gracias a dios. Todos sabemos quién es quién en este deporte. Por eso dije que era un escándalo".

El penalti

"Éramos 8.000 personas en el pabellón, lo vimos todos, hasta los mismos ganadores. Que se decida un penalti así... En la cancha había dos clubes que representan a la que era la mejor liga del mundo. Lo representan de una manera digna, haciendo honor a la historia de este deporte. El penalti no hace falta que lo diga yo, lo vieron todos".

Su peor momento

"Es el mayor momento de frustración de mi carrera. Yo llegué equivocándome pensando que ganar era fácil. Tuve que aprender a perder y a mejorar para crecer. Pero siempre con dignidad, yendo de cara. Lo que yo viví hoy no lo viví nunca en mi vida. Si el Barcelona me gana, le doy la enhorabuena como a todos. Es la mayor derrota de mi carrera y difícilmente la supere".

Un posible complot

"Yo tengo un pensamiento. Yo nunca conté cosas del club, ni públicamente ni en redes. Siempre se las dije a la cara a las personas. Y esto que pasó hoy se lo vengo diciendo a mucha gente a mi alrededor porque conozco este mundo. Pero ahí me quedo, no voy a decir más nada porque sino voy a meter la pata. Lo que yo pensaba lo tengo clarísimo y la gente que está cerca sabe lo que pensaba, que lo que podía suceder sucedió".

Fallo arbitral

"Hay errores y errores. Yo cometo infinidad de errores. Hubo un penalti que nuestro portero paró y nosotros ganamos la Copa. No me interesan otros errores porque los cometemos todos, no pasa nada. Dentro del límite está todo permitido. El error fue que nuestro portero paró el penalti y nosotros ganamos la Copa. Creo que no se adelantó, creo que teníamos que haber ganado la Copa. El penalti para mí era legal".

