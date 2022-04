El entrenador Louis Van Gaal anuncia que sufre un cáncer de próstata "bastante agresivo"

El entrenador Louis Van Gaal (Países Bajos, 1951) ha anunciado que sufre cáncer de próstata. El actual seleccionador de su país se ha mostrado confiado porque "uno no muere de cáncer de próstata", aunque ha remarcado que sufre una enfermedad "bastante agresiva" y que ha recibido más de 20 sesiones de quimioterapia.

Van Gaal, que sigue trabajando como seleccionador de Países Bajos sin ningún inconveniente, ha desvelado la enfermedad contra la que lucha en una entrevista para un programa de televisión. Además, el veterano técnico ha desvelado que en más de una ocasión ha abandonado las concentraciones del equipo nacional para acudir al hospital sin que sus jugadores se enterasen.

"Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el 90% de los casos. Son otras enfermedades las que te matan. Yo tengo una forma bastante agresiva y recibí quimioterapia 25 veces", ha indicado en su intervención en el programa Humberto Tan, donde también ha explicado cómo acudía al hospital para evitar que la noticia se hiciera pública.

Van Gaal en el banquillo de Países Bajos Reuters

"Me permitían entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno", ha agradecido el seleccionador de Países Bajos. "Pensaba que estaba sano, pero no lo estoy", ha reconocido.

Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata.

Deseamos que tenga una rápida y total recuperación.

¡Mucha fuerza, Louis! pic.twitter.com/poft7HABkF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 3, 2022

Nada más hacer oficial la enfermedad que padece, son muchos los mensajes de ánimo que ha recibido. Entre otros del FC Barcelona, club que tuvo a Van Gaal como seleccionador. La entidad blaugrana, vía redes sociales, ha trasladado todo su ánimo al técnico para que consiga una victoria vital ante el cáncer.

Una larga carrera

Louis Van Gaal ha pasado por los banquillos de los principales clubes europeos. Comenzó su carrera en el Ajax, luego dio el salto al FC Barcelona y regresaría a su país para encargarse del AZ. Tras una estancia en el Bayern Múnich y en el Manchester United, Van Gaal regresó a la selección nacional.

Este año tiene por delante el reto del Mundial con su país. Países Bajos se enfrentará en el Grupo A a la anfitriona Qatar, pero también a Ecuador y Senegal. Los de Louis Van Gaal son los grandes favoritos para pasar como primeros de grupo a los octavos de final.

