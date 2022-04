Carlos Alcaraz, el pupilo de Ferrero que lucha contra la presión de Nadal: un cambio físico y mental

Carlos Alcaraz hizo historia. Puede que sea la acción que más va a repetir en los próximos meses, pero no por ello es menos importante. El joven tenista de El Palmar (Murcia, España) se proclamó campeón del Masters 1.000 de Miami tras superar al número ocho del ranking ATP, Casper Ruud. Lo que parecía una proeza acabó en realidad por la vía rápida. Y, lo que es una fiesta por la confirmación de su talento, supone también un triunfo tanto de Carlos como de su círculo más cercano.

El espectáculo ante Ruud tuvo de todo. Alcaraz comenzó perdiendo y muy lejos de su nivel. Remontó, tiró de sangre fría y se rehizo para ganar el primer set. La segunda manga fue mucho más cómoda y el mismo Carlos fue quien rompió el saque para seguir dominando. No le pudo la presión, ni el miedo, ni los errores. El murciano cerró con un 6-4 y se erigió como el tenista más joven de la historia en ganar el Masters 1.000 de Miami.

Además, puso la guinda a un torneo en el que ha podido desplegar todo su potencial. Su nombre fue cobrando fuerza a medida que avanzó en el cuadro. Pero también cuando la propia competición exhibía sus mejores jugadas como lo que eran: verdaderas marcianadas en manos de un joven de 18 años que no sabía lo que era ganar. "I love Miami" fueron las tres palabras que empleó para despedirse. Y la respuesta del público local no fue otra que la de la ovación.

Es imposible no querer a Carlos Alcaraz.

El Carlos Alcaraz que llegó a tierras estadounidenses ya es diferente del que se va. Es más maduro, más fuerte, más ganador y más popular. Puede que esto último sea lo que más temen en su círculo ante lo que supone generar más presión. Pero solo hay que ver su corta pero movida carrera para confirmar que no hay nada que temer. El triunfo de Alcaraz va más allá de victorias en las pistas, pues el reto de su éxito ha supuesto también sobreponerse a comentarios externos y previsiones idealizadas sobre sus opciones profesionales.

Ferrero, Nadal y un cambio

La historia de Carlos Alcaraz, como la de cualquier estrella del deporte, cuenta con coincidencias sorprendentes y actores secundarios sin los que no se entendería el guion original. En el caso de Alcaraz su compañero no es otro que Juan Carlos Ferrero. El que fuera número uno del mundo y máximo representante del tenis español antes de la llegada de Nadal es quien ejerce de entrenador.

Trabajar con Ferrero supone muchas cosas. Entre ellas, la de saber de primera mano lo que supone aguantar la presión de ser el mejor. A los trucos en la pista se suma la experiencia de gestionar las emociones. Un detalle clave y más en un chico que con 17 años ya estaba poniendo en pie a las gradas más exigentes del planeta. La unión entre ambos es tal que hasta en las ocasiones de mayor dureza se han apoyado.

Este torneo de Miami ha ayudado a vivir esa simbiosis entre jugador y entrenador. Ferrero, siempre pegado a Alcaraz, abandonó Miami por el fallecimiento de su padre. Carlos quedó indefenso durante unos momentos. Pero el respaldo siempre estaba ahí. Por ello, una de las primeras frases que aparecieron en la boca del murciano fueron para su entrenador. "Esta victoria es tuya", dijo tras ganar a Hurkacz y clasificarse para la final.

Carlos Alcaraz termina en el suelo tras un punto en el Abierto de Australia 2022 EFE

Ferrero quiso responder a ese detalle. Y no tuvo otro camino que coger un avión, ir a Miami y vivir la final al lado de su pupilo. Ferrero apareció por sorpresa para apoyar a Alcaraz. Carlos, completamente ajeno a que ese viaje se estaba produciendo, reflejó su ilusión en un vídeo que permite ver la otra cara del tenista. Sin embargo, la relación entre ambos todavía no estaba en el clímax. Este llegó tras ganar la final a Ruud, cuando Alcaraz se saltó la valla hasta llegar a su técnico para fundirse en un abrazo símbolo de su carrera.

Esta serie de gestos ayudan a comprender quien es Carlos Alcaraz. Y, de igual manera, sirven para explicarse cómo es posible que siendo tan joven haya aguantado tanto. Carlos Alcaraz, por mucho que intente escapar de esa trampa, será comparado con Rafael Nadal. Y más si permite disfrutar remontadas y acciones que recuerdan a los mejores momentos del indestructible tenista balear. "El primero de tantos que van a venir", le felicitó Nadal tras su heroica en Miami. Allí, por ejemplo, el balear no pudo ganar tan joven.

Unos meses de estrellato

El nombre de Carlos Alcaraz empezó a llamar la atención en 2019. Por aquel entonces, el joven tenista entrenaba y se fotografiaba con una leyenda como Roger Federer. Alcaraz destacaba en competiciones júniors y siempre se hablaba de él en futuro. Pasados tres años, es muy probable que en una pista el español ganara a la leyenda suiza. Y, además, ahora se habla de presente.

El 2021 fue un año clave en su explosión. A lo largo de toda la temporada consiguió hacer lo que nadie había logrado: ganar en su debut en todos los Grand Slams. El Abierto de Australia fue su primera aparición cuando todavía tenía 17 años. El partido se saldó con victoria. Luego llegaría Roland Garros. Y la tierra francesa también le vio ganar. Wimbledon no fue diferente y en la elegante hierba británica hizo lo mismo tras recibir una wild card.

Carlos Alcaraz con su título de campeón en el Masters de Miami Reuters

La guinda llegó en el US Open, donde consiguió pelear en cuartos de final en la que era su mejor marca en un Grand Slam. Allí superó a Tsitsipas y se ganó el respeto del público. Pese a no conseguir jugar las semifinales, el joven tenista ya se había ganado una cierta fama en el ranking. Ejemplo de ello es que durante todos estos meses han sido varios los rivales que han destacado su potencial. Pero, como en cualquier deporte, sin títulos las cosas no valen.

Carlos Alcaraz dio su otro gran paso en las finales del Next Gen. Donde compiten los tenistas más jóvenes. Donde se debate quiénes serán las próximas estrellas. El murciano se hizo grande y se llevó el título. Algo que tras ganar en Miami puede saber a poco, pero que se suma también al de Rio ATP 500.

Y es que si en 2021 destacó su fortaleza mental, en 2022 ha vivido un cambio físico tras ganar masa muscular y convertirse en un jugador capaz de resistir partidos de mayor desgaste. La prueba de que funciona se vio ante Nadal, duelo en el que logró ganar un set frente a la rápida derrota que sufrió en 2021 por la vía rápida.

La figura de Carlos Alcaraz, por lo tanto, sigue moldeándose. Lo hace con las manos de Juan Carlos Ferrero, un nombre propio del tenis español. Y también bajo la presión de ser eternamente comparado con Rafael Nadal. A él no le pesa esa mochila. Es más, transforma todos los elementos que pueden jugarle en contra en parte del método para seguir ganando. España tiene asegurada su supervivencia en el tenis.

