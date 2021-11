Alcaraz se come Milán: campeón de las Next Gen ATP Finals ante Korda

NEXT GEN ATP FINALS

Esto es el presente, no el futuro: Carlos Alcaraz se convirtió este sábado en el campeón de las Next Gen ATP Finals, la Copa de Maestros para los tenistas menores de 21 años. El español, que derrotó a Sebastian Korda (4-3, 4-2, 4-2), se exhibió durante toda la semana, confirmó que está preparado para objetivos más ambiciosos y demostró que este torneo se le ha quedado muy pequeño. El sitio del murciano está con los grandes, no con los pequeños.

Korda, el segundo favorito en Milán, asaltó la final con una idea muy clara de cómo hacerle daño a su rival. El estadounidense, número 39 mundial tras un gran 2021 (título en Parma), se fabricó cinco puntos de break en los dos primeros turnos al servicio de Alcaraz. Ante eso, el español se encomendó a la combinación explosiva que forman su saque y su drive para abrirse paso con determinación por esos momentos delicados y asaltar el tie-break del primer parcial reforzado después de sobrevivir a todos esos puntos clave.

Pronto se desesperó Korda, que durante el segundo set sufrió horrores para contener los ataques de Alcaraz, disparado hacia la victoria que vino a subrayar lo que ya se sabía: a día de hoy, su liga es otra.

