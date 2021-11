Bottas supera a Verstappen en la clasificación sprint de Brasil: Carlos Sainz 3º y Fernando Alonso 12º

Valtteri Bottas ha dado la gran sorpresa en la clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. El finlandés, que partía en segunda posición tras la sanción recibida por Lewis Hamilton, consiguió superar a Verstappen en una gran salida y le terminó ganando la partida al terminar primero y llevarse la pole position.

Segundo fue el neerlandés de Red Bull, que pecó de conservador y que no hizo sangre ante el drama de Hamilton que, a pesar de partir en última posición, consiguió escalar hasta el quinto puesto. No obstante, saldrá décimo por esa otra sanción. Por su parte, Carlos Sainz hizo una buenísima salida para terminar tercero y sumar un punto. Fernando Alonso no tuvo su día y finalizó duodécimo.

