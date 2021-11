La Fórmula 1, lista para lo peor en Arabia Saudí: las obras siguen y los nervios crecen en el 'paddock'

بدأت ملامح أسرع وأجدد حلبة شوارع في الـ #فورمولا1 تتضح…

انتظروا وسترون مدى روعتها



The fastest and newest street circuit in #F1 is really starting to take shape…



Just wait for that final view #SaudiArabianGP #OvertakeTheFuture#فورمولا1_في_السعودية #نسابق_المستقبل pic.twitter.com/wec8MYsplI