Mourinho, sin piedad con un periodista: "En la radio eres violento y ahora te cagas delante de mí"

José Mourinho volvió a protagonizar un momento viral en rueda de prensa. Fue antes de que su Roma jugase contra la Sampdoria. Entonces, el entrenador portugués dijo lo que pensaba sobre él a un periodista que habitualmente es muy crítico con el ex de Chelsea o Real Madrid.

Podría ser que The Special One lo tuviese todo preparado. Que estuviera esperando la pregunta de cierto periodista para dejarle retratado. Fuese así o no, lo cierto es que Mourinho no tuvo piedad con él en rueda de prensa. Si esto fuera boxeo o estuviésemos en la UFC, el técnico luso habría ganado por KO técnico.

"Después de haberte escuchado ayer en la radio, esperaba una pregunta mucho más agresiva, mucho más crítica y más violenta. No me esperaba una pregunta tan fácil. La conclusión es que tú en la radio eres muy agresivo y violento... y luego llegas aquí y te cagas delante de mí", dijo 'Mou' ante los medios de comunicación.

José Mourinho, en un partido de la AS Roma de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Los momentos que ha dejado Mourinho en rueda de prensa, con sus diferentes clubes, han sido épicos. Dardos a diestro y siniestro... e incluso la famosa lista de errores arbitrales contra el Real Madrid cuando ocupaba el banquillo del Santiago Bernabéu. Este nuevo capítulo se suma a estas intervenciones que no tardan en dar la vuelta al mundo.

The Special One

Portugal, Inglaterra, España o Italia. Mourinho siempre deja su rastro allá por donde pasa. Aunque en esta última etapa de su carrera los éxitos no le han acompañado como en sus inicios, lo cierto es que a nadie se le escapa que continúa siendo uno de los entrenadores más mediáticos de todo el planeta.

Independientemente de los títulos o las críticas, José Mourinho siempre sale a flote. Con respuestas como esta ante la pregunta de un periodista, el luso demuestra que está en 'plena forma'. Y, sobre todo, que seguirá adelante con su carrera, como diría Frank Sinatra, "a mi manera".

Sigue los temas que te interesan