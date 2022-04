CryptoPlayers, la nueva vía de Qatar para ganar fans: el primer álbum de cromos NFT de un Mundial

El NFT de CryptoPlayers de Brasil con Neymar y Vinicius The CryptoPlayers

El metaverso es un concepto que todavía es difícil de entender. Se podría decir que es una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones que en esta vida se pueden tener, ya sean físicas, geográficas o por ejemplo económicas. Se trata de un conglomerado de diferentes entornos en los que las personas pueden interactuar a través de avatares en lo que se considera como una especie de ciberespacio.

Sin embargo, la cosa todavía se complica más si pretendemos unir ese metaverso con dos cosas muy básicas y elementales de la vida. Una de ellas es el fútbol. Y la otra son los cromos. Dos conceptos que sí están muy ligados entre sí. Pues con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo que se ha pretendido es hacer una conexión de estos universos para intentar aumentar la captación de aficionados.

Este proyecto ha nacido en Brasil y está ya muy avanzado. Por ello se ha creado el primer álbum de cromos en NFT con el objetivo de introducir a esos aficionados, y a los nuevos que puedan llegar, en otra forma de entretenimiento relacionado con el mundo del fútbol, pero relacionada con el metaverso.

¿Hay negocio en el metaverso?

La creación de CryptoPlayers

Este proyecto recibe el nombre de CryptoPlayers y ha sido creado desde Brasil con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Dicho evento será el primero que cuente con su propio álbum de cromos en versión NFT. Y esta idea se le ocurrió a Diogo Ruiz, quien ha sido el diseñador e impulsor de este proyecto.

Diogo decidió poner a funcionar su start-up en el mes de noviembre del 2021 y desde un primer momento tuvo un éxito increíble. En poco tiempo consiguió superar las 7.000 transacciones. Su público, en su mayoría, está entre los 25 y los 34 años y se trata de personas que buscan tener su primer activo en este nuevo universo de los NFT.

Los NFT que tan de moda están en estos momentos son activos criptográficos que tienen la capacidad de ser únicos e irrepetibles. Además, gracias a un tipo de tecnología que recibe el nombre de blockchain, este tipo de propiedades se pueden almacenar, certificar su originalidad o su propiedad.

El objetivo que tiene este proyecto es llegar a los 100.000 usuarios, lo que reportaría unos ingresos de 100 millones de dólares. El reto está en conseguirlo antes de la Copa del Mundo y por eso a finales de mes se va a lanzar su primer juego NFT. En él, se producirán batallas entre los cryptoplayers e incluso se podrán hacer apuestas.

El avance de este programa permitirá que una vez se vaya acercando la gran cita, se estrene otro juego en el que cada persona podrá gestionar su propio equipo de fútbol. Con él, generarán puntos que en realidad serán tokens. Entonces será el mercado quien les otorgue un valor.



Algunos de los CryptoPlayers que ya han salido a la luz The CryptoPlayers

La explotación de la idea

El reto que Diogo Ruiz se marcó es llegar al menos hasta los 640 personajes a los que introduciría su sello propio con creatividad y amplias dosis de humor. Esto ayudaría a crear una realidad paralela en la que incluso algunos futbolistas pudieran tener, por ejemplo, superpoderes.

De esta forma, al igual que ya sucede con otras producciones, especialmente televisivas, lo que se ha conseguido es crear personajes irreales a partir de los futbolistas de élite que todos conocen. Algunos de los ejemplos que ya están desarrollados con éxito son Matheus Cunha como Kun Ha, Marquinhos como Mark Win-Oz, Lautaro Martínez como Toro Martin o Sergio Busquets como Celio Bouquets.

El reto es crear una historia divertida a partir de cada futbolista que pueda estar marcada por sus orígenes, sus aficiones, su estilo de vida o sus creencias. El plan marca que irá sacando más y más jugadores a medida que avancen las semanas de cara a la cita mundialista. Dos de sus grandes proyectos que están en camino son Neymar, la estrella de Brasil, y Leo Messi, la estrella de Argentina.

Lo que Diogo pretende explicar con esto es uno de los funcionamientos básicos del metaverso y es que cada uno puede ser cómo quiera. Por ello, a pesar de que todos los casos parten de un futbolista, y por lo tanto una persona, real, no hay motivo para que la evolución de su personaje no pueda ir hacia cualquier extremo.

El mundo real es la base, pero eso no implica que tenga que ser el patrón a seguir. El reto no es crear una fotografía, algo que ya hace un cromo, si no explorar lo infinito de la imaginación y de lo digital. Diogo cree que la expansión de los NFT y del metaverso será tan grande que lo que ahora es una irrealidad, se convertirá en la verdadera realidad debido a la enorme integración que va a tener en el día a día de las personas.

Lo que antes era tan normal como tener un cuadro en la pared, con el tiempo pasará a serlo tener un NFT o participar de esos metaversos. Y por consiguiente, también de sus propias economías, las cuales nunca dejan de girar. Por ello, Diogo ha visto ahí un negocio que ahora quiere explotar de la mano de Qatar, creando así una nueva vía para atraer más aficionados hasta la cita más importante del fútbol.

