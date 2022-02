Iqoniq, la empresa de criptomonedas que engañó a LaLiga y que debe casi 1 millón a la Real Sociedad

Karim Atilla e Iqoniq han puesto en un brete la reputación de las criptomonedas como opción viable para el mundo del fútbol. Una de las vías de salvación económica del FC Barcelona está en el momento más crítico de credibilidad después de lo que está sucediendo con este proyecto que se ha liquidado recientemente. Aunque desde la plataforma aseguran que van a cambiar de sedes y volver a empezar, la realidad es que han dejado un reguero de deudas con clubes y otras entidades del deporte.

Los problemas financieros de Iqoniq han dejado a Crystal Palace, Bayer Leverkusen y AS Roma sin patrocinadores para la manga de sus camisetas, así como con deudas económicas. Pero el problema está en la situación de los clubes de La Liga y la propia organización. La Real Sociedad abandonó su patrocinio la temporada pasada, el acuerdo con el Valencia también se rompió y el campeonato nacional, que firmó con ellos por tres años en 2020, hizo desaparecer el nombre de Iqoniq.

La promesa de Iqoniq de crear una nueva comunidad a través de una aplicación que no ha visto la luz más que para "los partners", según la plataforma, se ha llevado por delante también la inversión que había hecho el público general en su proyecto. Pusieron a la venta 250.000.000 millones de tokens en cuatro tramos divididos por semanas, en los cuales se podían adquirir por un precio desde 0,10€ hasta 0,16€. Hace un año el token tenía un valor de 0,20€, pero este ha caído hasta los 0,0036€.

La liquidación de la sociedad es un hecho, aunque sigue prometiendo desde su página web que la aplicación se lanzará en 2022. En España siguen apareciendo acuerdos con empresas de tokens, criptomonedas y NFT, al igual que en el resto del universo fútbol. Mientras, la necesidad de regular este mercado comienza a apremiar para evitar situaciones de impagos como los que han vivido varios clubes del panorama europeo con Iqoniq.

Clubes estafados

Iqoniq le ha dejado a deber 850.000 euros, según se refleja en las cuentas de 2020/2021. La entidad ha abierto la vía judicial para conseguir que les devuelvan estas cantidades, aunque tras la liquidación saben que lo tendrán complicado. El hecho de que la propia empresa se siga manteniendo con vida es una esperanza para que el equipo txuri-urdin consiga obtener este dinero por el patrocinio principal de la camiseta de una temporada histórica: las ventas de la casaca en tienda alcanzaron la cifra más alta de su historia tras ganar la Copa del Rey.

No llegó a dejar impagos en LaLiga, pero llegó en 2020 entre promesas de "impulsar los contenidos e información" de la competición y se marchó sin pena ni gloria. "Los fans de LaLiga encontrarán en la app de Iqoniq un lugar con contenidos y experiencias exclusivas", aseguraba la organización. Esa alianza enmarcada como un "Global Fan Engagement Licensed Partner", que llegó como un proyecto sólido, desapareció en 2021 como la mayoría de los acuerdos de la plataforma dentro del mundo del deporte.

La empresa cerró de forma heroica muchos acuerdos cuando saltó a la fama. Entre ellos también estaban clubes de la Premier League, como el Crystal Palace que suspendió su acuerdo cuando Iqoniq no hizo un pago en febrero de 2021. A pesar de estos problemas, siguió llevando a cabo asociaciones con más entidades como el Bayer Leverkusen en julio. Aún así, esta asociación duró solo un par de meses y saltó por los aires como las demás.

En Francia también desembarcaron desde Monaco, club con el que también tenía un acuerdo y lugar donde se encuentra su sede principal, al Olympique de Marsella. La colaboración provocó una agria polémica ya que las normas galas no permiten que se patrocinen ofertas iniciales de criptomonedas. La empresa se defendió explicando que no se tratan de criptomonedas como tales, si no que son "utility tokens" para comerciar dentro de la aplicación. Los dos acuerdos también se vinieron abajo.

En julio de 2021 también se desvaneció el acuerdo con su único equipo de la Serie A: la AS Roma. Lo mismo que en Rusia dejó de aparecer el nombre de Iqoniq en la espalda de la camiseta del Zenit. Por su parte, la Euroliga sigue manteniendo su acuerdo. De hecho, la empresa utiliza los escudos de los clubes que juegan la competición en su página web nombrándolos socios.

En la última temporada también apareció este patrocinio entre equipos de Fórmula 1 como McLaren, Alfa Romeo o Williams. Ante todo esto, Atilla asegura que están trabajando con otros inversores y buscando formas para ir pagando lo correspondiente, incluso perdiendo dinero personal.

"Problemas por la Covid-19"

El máximo responsable de Iqoniq atribuyó todos estos problemas económicos a "la Covid-19". Karim Atila se alió con el fondo de inversión Lux Media Investments para hacer una ronda de financiación de 100 millones de euros en verano de 2020. En septiembre pusieron este dinero en espera a que regresara la normalidad en el mundo del deporte y no se supo más sobre él. No descartaban de todas formas que llegue una nueva ronda de inversión ahora en 2022 para renacer de sus cenizas.

Esta historia destaca todos los problemas potenciales con los patrocinadores de criptomonedas, que podrían ser peores incluso que los patrocinadores de apuestas que fueron prohibidos en España tras la Ley Garzón. Con grandes ofertas de dinero detrás, no parece haber una desaceleración de los equipos que anuncian tales asociaciones, como lo demuestran las informaciones recientes sobre los patrocinios de la camiseta del FC Barcelona.

