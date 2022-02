Mason Greenwood sufre los efectos del arresto: el United, sus compañeros y las marcas le dejan solo

Las reacciones tras la detención del futbolista Mason Greenwood (Manchester United) no dejan de llegar. El delantero inglés es sospechoso de violación y agresión a raíz de unas acusaciones vertidas en las redes sociales y ya son varias las consecuencias para el jugador.

Antes de ser detenido, incluso, el Manchester United ya anunció que Greenwood no volvería a los entrenamientos ni a los terrenos de juego hasta nuevo aviso. El club dijo que "no aprueba la violencia de ningún tipo" y que había sido informado de las acusaciones en las redes sociales, pero que no haría más comentarios hasta que "se hayan establecido los hechos".

A falta de confirmarse los hechos, siguen sucediéndose las reacciones de rechazo hacia el futbolista por las graves acusaciones que le rodean. Se queda solo en el que todavía es su vestuario y las consecuencias respecto a su carrera deportiva son notables pese a ser considerado uno de los grandes talentos de futuro del fútbol inglés.

Cristiano Ronaldo y Mason Greenwood celebran un gol. AFP7 / Europa Press

Sin aparente defensa posible, según publica Daily Mail, varios futbolistas del vestuario del Manchester United han empezado a dejar de seguir en las redes sociales a Mason Greenwood, de 20 años. Entre ellos están los pesos pesados del equipo británico, como son Cristiano Ronaldo, Paul Pogba o David de Gea.

Nike rompe su contrato

El club y sus compañeros condenan lo ocurrido, al igual que las marcas. Su principal patrocinador y proveedor ha roto el contrato que le unía al jugador. Se trata de la firma Nike, que anunciaba así su decisión: "Hemos suspendido nuestra relación con Mason Greenwood. Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones y continuaremos vigilando de cerca la situación", indicó la empresa estadounidense en un comunicado oficial.

Su nombre, incluso, ha desaparecido de la tienda online del Manchester United. Al equipo inglés le viste la marca Adidas y esta ha borrado todo producto de la web relacionado con Mason Greenwood. Otros patrocinadores del club, como TeamViewer o Cadbury, ya han comunicado que el futbolista no saldrá en sus campañas publicitarias, si bien están a la espera de los resultados de la investigación policial.

[Más información: Así es Mason Greenwood: el futbolista de la Premier acusado de agresión y violación de su novia]

Sigue los temas que te interesan