Alerta 'token' en el fútbol: la publicidad de las Criptomonedas está en peligro en Reino Unido

El mundo del blockchain entró con mucha fuerza en el mundo del fútbol. En 2018, el Paris Saint-Germain (PSG) hizo un movimiento pionero cuando el club parisino se asoció con Socios.com y desde entonces han trabajado con Fan Tokens, activos digitales creados en la cadena de bloques Chiliz, como una innovadora vía de incrementar sus fuentes de ingresos y, a su vez, otorgar un papel más activo al hincha, que es la premisa de esta criptomoneda.

El Arsenal hizo lo mismo este último verano. Se establecido una serie de activaciones en webs y Facebook que incluían un vídeo en el que aparecían los jugadores Ben White, Calum Chambers y Kieran Tierney admitiendo que "los aficionados deben ser conscientes de que podrían perder parte o la totalidad de su dinero invertido". El hecho de que esto no sea otra cosa que una divisa virtual crea dudas sobre la legalidad en la que se cricunscriben y el descontrol económico que pueden provocar.

Ante las prohibiciones que se impulsaron desde el gobierno de España con la publicidad de las apuestas, los clubes de Primera y Segunda División vieron en estas inversiones una gran oportunidad. El pionero en introducir las monedas digitales fue el Valencia CF que sustituyó a Bwin por Chilliz. A través de su plataforma Socios.com tiene su propia moneda digital en el frontal de la camiseta. Lo mismo sucede con el Deportivo Alavés y Bitci, la marca turca de blockchain.

La camiseta del Valencia, con la publicidad de Socios.com EFE

Sin embargo, en Reino Unido están estableciendo restricciones a este nuevo negocio para el mundo del fútbol. El Organismo de Control Publicitario (ASA, por sus siglas en inglés) ha prohibido algunas de las activaciones del acuerdo de patrocinio entre el Arsenal FC y Socios.com. Esta consideración marca un precedente en un momento en que numerosas compañías que operan con blockchain están firmando asociaciones comerciales con los clubes profesionales.

Las limitaciones

La ASA dictamina que los anuncios "trivializan la inversión en criptoactivos" y "se aprovechan de la inexperiencia de los consumidores". Por ello, los dos anuncios del Arsenal cuestionados en los que promocionan tokens han sido retirados del mercado y prohibidos. Todo ello a pesar de que el anuncio lanzaba la advertencia de que los usuarios debían "gastar sólo lo que puedan permitirse" y buscar "asesoramiento financiero independiente si lo necesitan".

El club se ha defendido asegurando que ha emitido tokens a través de Socios.com para fomentar el fan engagement a través de diferentes criptodivisas para adquirir experiencias, y ha asegurado que promocionó dichos tokens de forma responsable. La ASA ha afirmado que, si bien "los anuncios no promocionan los tokens como una inversión o un producto financiero", el producto era un criptoactivo independientemente de la forma en que se promocionaba y los anuncios "no contenían ninguna información de que el impuesto sobre las ganancias de capital podría pagarse sobre los beneficios de la inversión en criptoactivos".

El anuncio de Socios.com tras el acuerdo con el Arsenal. Socios.com

Como explicó el departamento de comunicación de Socios.com a EL ESPAÑOL hace unos meses, la empresa no paga al club para vender su producto. Se crea el Fan Token de la entidad y se comercializa de manera conjunta con reparto de los beneficios con las condiciones que se han determinado en el acuerdo. "Los Fan Tokens son una herramienta para que los hinchas puedan interactuar con el club o la organización. El valor último del Fan Token no está en su precio, sino en su utilidad, que no fluctúa sino que permanece inalterada porque los Fan Tokens no caducan nunca ni se gastan", explicaban sobre el valor que tienen estos productos.

Los posibles problemas de especulación financiera no eran visibles para Socios.com. Al final, este mercado se trata de especulaciones y en los últimos tiempos se ha producido un boom en las criptomonedas que ha ayudado a que la mayoría de Fan Tokens ganen un poco de tracción en la primera mitad del 2021. La moneda Chiliz, la que se utiliza para comprar los tokens de los clubes, ha subido más del 1.100% desde el comienzo del año.

De momento, sin publicidad

Hay miles de tipos diferentes de criptoactivos, o criptomonedas, un sistema de dinero totalmente digital compuesto por "monedas" o "tokens" controlados por un libro mayor descentralizado. En términos generales, no existe un valor intrínseco subyacente a la mayoría de las criptomonedas. La propiedad directa y las transacciones con criptoactivos en su mayoría no están reguladas y ofrecen muy poca protección al consumidor.

"Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades con respecto al marketing para nuestros aficionados. Consideramos cuidadosamente las comunicaciones a los fanáticos con respecto a nuestras promociones y brindamos información sobre los riesgos financieros. Nos esforzaremos por cumplir con la guía de la ASA con respecto a las comunicaciones futuras en esta área de rápido movimiento, sin embargo, buscaremos una revisión independiente de la decisión de la ASA para buscar una mayor claridad sobre la posición actual de la ASA", explicó el club a la cadena CNN.

En cualquier caso, se trata de un serio aviso a navegantes para una industria que viene de sufrir restricciones en la publicidad de casas de apuestas.

[Más información: Las criptomonedas llegan al fútbol: qué es 'Socios' y qué dudas genera]

Sigue los temas que te interesan