Los protagonistas del deporte español en 2021: Alexia Putellas, Luis Enrique o Alex Palou

España ha vivido un año muy intenso en cuanto al deporte se refiere. En los últimos 365 días se han celebrado unos Juegos Olímpicos, con sus respectivos Paralímpicos, o una Eurocopa de fútbol, se ha descubierto el talento del país en el ámbito automovilístico con la IndyCar, se ha corroborado que la nación cuenta con el mejor golfista del mundo o ha quedado claro que hay relevo para otros deportistas que han sido los más grandes año tras año.

Los focos de este 2021 se los han llevado principalmente esos Juegos Olímpicos donde España cosechó 17 medallas, tres de ellas de oro. Mejor suerte hubo en los Paralímpicos con los 36 metales que se colgaron los deportistas nacionales y las nueve primeras posiciones en las que se subieron a lo más alto del podio. La edición que siempre se recordará por la pandemia de la Covid-19 da más valor a cada uno de los resultados que se obtuvieron.

El deporte rey, el fútbol, también ha dado alegrías al país. Sobre todo con la consecución del primer Balón de Oro femenino de la historia. España tiene a la mejor jugadora de fútbol del mundo y es un motivo de orgullo el impulso que está recibiendo la modalidad femenina también con el anuncio de la consolidación de la primera liga profesional. Mientras tanto, la selección absoluta masculina cosechó una gran Eurocopa y se quedó a las puertas de su primera Nations League.

Hay 10 nombres que han sobresalido especialmente durante este año y que la mayoría de ellos tienen en común la juventud. Una nueva hornada de deportistas se ha mostrado al mundo, con la predisposición de seguir dotando al país de nuevos éxitos de los que mostrarse orgullosos. Hay futuro en el deporte nacional después de lo que han demostrado en este 2021 en el que se han descubierto como el relevo generacional que exhibe el buen trabajo que se hace.

Luis Enrique

Es el responsable de que el fútbol español con su selección a la cabeza vuelva a soñar con ganar una gran cita. El buen papel de España en la Eurocopa alcanzando las semifinales en las que la tanda de penaltis frente a Italia, a la postre campeona, apeó al combinado nacional de una final histórica es un motivo para creer en las opciones que existen de ganar otro Mundial. Luis Enrique es el líder, para lo bueno y para lo malo, y está por encima de la generación de jugadores.

Luis Enrique celebra con los jugadores el pase al Mundial EFE

Ha sido el que decidió dar el impulso a Pedri González para convertirse en el mejor jugador joven del mundo, el que innovó con una defensa nueva sin Sergio Ramos, el que eligió a Unai Simón por delante de otros y el que sigue apostando por otros grandes talentos jóvenes. Esto último se vio con Gavi durante la Nations League en la que el criterio arbitral para no determinar como fuera de juego la acción de Kylian Mbappé hizo que España no pudiera cerrar con un título este 2021.

Alexia Putellas

Por encima de Luis Enrique, el éxito del fútbol español tiene nombre y apellidos. Alexia Putellas ganó el primer Balón de Oro femenino de la historia para el país tras su gran temporada que firmó en la 2020/2021 con el Fútbol Club Barcelona: Copa de la Reina, Primera Iberdrola y Women's Champions League para un triplete histórico. El equipo catalán también demostró el impulso del deporte de las mujeres con estos éxitos nacionales e internacionales.

Alexia Putellas, con la selección española de fútbol femenino, brinda el Balón de Oro 2021 a la afición EFE

También hay que destacar su papel con la selección española, con la que terminó invicta el curso pasado y con la que tendrá el reto de hacer un gran papel en la Eurocopa de este próximo verano de 2022. La capitana del Barcelona representa los valores de nuestro deporte y es un auténtico ejemplo para las siguientes generaciones. Una niña que soñó con ser futbolista y que a los 27 años ha alcanzado la cima cuando se ha convertido en la mejor jugadora del mundo.

Carlos Alcaraz

Vivir con la sombra de Nadal sobre ti ha provocado que otras grandes promesas no hayan conseguido deslumbrar como el balear, pero a Carlos Alcaraz parece no pesarle. El triunfo en las Next Gen ATP Finals es la primera piedra de un camino que está predestinado a tener mucha gloria que recorrer. Su talento quedó demostrado durante el US Open. El murciano es el tenista más joven en acceder a los cuartos de final del major estadounidense en toda la 'Era Open'.

Alcaraz, con el título de campeón en Milán. Matteo Bazzi EFE

La sensación es que empieza a estar preparado para ser el relevo de un 'Big 3' que empieza a opacarse, con permiso de un Djokovic que parece que puede llevar su carrera a otro plano. Ha sido un año redondo para el español, con su primer título ATP incluido, que ha coronado con un logró solo al alcance de aquellos llamados a marcar una época y con la victoria en la final del mejor torneo de jóvenes del mundo. En 2022 tiene el reto de mantener el nivel y subirlo.

Jon Rahm

Los de Jon Rahm este 2021 ha sido una auténtica montaña rusa. Después de su victoria en el US Open, no se puede hablar de Rahm como uno de esos profesionales malditos de cara al triunfo en las grandes citas. Pero el vasco ha sufrido todo el mal augurio que podría acumular durante este año. Podría tener seguramente un título más si durante The Memorial no hubiera dado positivo, dejando esa imagen surrealista abandonando el campo cuando se lo comunicaron. Qué decir de la reinfección antes de los JJOO.

Jon Rahm posa junto al título del US Open USA TODAY / Reuters

En cualquier caso, ha terminado el año como el mejor golfista de 2021 y, sobre todo, se llevó su mayor alegría con el nacimiento de Kepa. El regreso de la normalidad total al circuito PGA llevará también al de Barrika a afrontar con más ganas la nueva temporada. A sus 27 años llegará con la madurez que le ha dado este año tan complicado de gestionar. Los éxitos que también ha ido acumulando son una prueba de que está preparado para ganar en cualquier sitio.

Pedro Acosta

El año del motociclismo mundial tiene un nombre que ha opacado incluso al de Fabio Quartararo, campeón de MotoGP. Todo el mundo ha disfrutado de un rookie que hace unos meses se vio sin equipo, que poco después rozó la tragedia y que, al fin y al cabo, ha recompensado a una familia que poco tenía que ver con las motos. 2021 quedará para la historia de Pedro Acosta. 'El Tiburón de Mazarrón' se hizo con el título de Moto3 con solo 17 años.

Pedro Acosta en el podio tras ganar el Mundial de Moto3 Reuters

El segundo piloto más joven de la historia en ganar un Mundial de motociclismo recompensó el esfuerzo de sus padres cuando su madre tuvo que dejarlo todo para acompañar a Acosta a competir y su padre, mientras tanto, trabajaba a bordo del barco familiar. En 2022 afronta el reto de subir de categoría a Moto2 cumpliendo 18 años, cogiendo una montura más grande y con el objetivo de que todas las expectativas que ha creado no sean humo.

Alex Palou

El 26 de septiembre de 2021 quedará fijado en el calendario del automovilismo español como una fecha para la historia. Álex Palou se convirtió en el primer campeón nacional de la IndyCar en su segunda temporada en la competición. Todo un logro que pocos vieron venir hace unos meses y que, sin embargo, fue adelantado por otro mito del motor como Fernando Alonso. Este talento que fue descubierto y respaldado por Adrián Campos, fallecido el pasado mes de enero, dominó la competición a bordo de su Chip Ganassi Racing.

Alex Palou con el título de la Copa Astor de campeón de la IndyCar Series EFE

Palou es uno de esos representantes del deporte español que no tiene el reconocimiento que se merece porque nunca lo ha tenido nada fácil. El hecho de tener que buscarse la vida lejos de España para poder pilotar y para convertirse en un competidor nato ha hecho que su fama crezca más allá de nuestras fronteras, pero que aquí, en territorio nacional, casi no resultaba familiar su nombre hasta que levantó el título de la competición norteamericana. Tratará de mantener esta condición en 2022.

Alberto Ginés

El 5 de agosto de 2021 España seguía los Juegos Olímpicos desde primera hora de la mañana con desconocimiento. Nadie sabía cómo se puntuaba eso de la escalada, la disciplina que se estrenaba en una cita olímpica, pero después del oro de Alberto Ginés nadie volverá a tener dudas. Lo hizo con mucha tensión, después de ganar la primera prueba, no sumar en la segunda y el desconcierto que provocó la tercera que nadie sabía si había ganado o había sido plata.

Alberto Ginés posa con la medalla Reuters

Además, es un fenómeno de masas. El joven cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram y otros 178.000 en Twitter. Una foto publicada supone miles de likes. Un simple tuit genera cientos de reacciones al instante. Toda una revolución que le ha convertido en un rostro popular y que ni él mismo se imaginaba. Ahora tiene el reto de mantener el nivel demostrado para llegar en las mejores condiciones posibles a París 2024.

Adriana Cerezo

Estos Juegos Olímpicos que coronaron a Ginés comenzaron con la medalla de Adriana Cerezo. La 'niña maravilla', de solo 17 años, fue la primera medallista de España en Tokio con su plata en -49kg. y solo tres segundos la separaron del oro. A los 11 años se puso en manos de Jesús Ramal, el entrenador que le ha acompañado durante todo este camino, gracias a que el abuelo Jose, el mismo que la aficionó a este deporte, la llevara a su gimnasio a escondidas de sus padres.

Adriana Cerezo en el podio con la medalla de plata al cuello REUTERS

Adriana tuvo que luchar en Tokio contra muchas rivales, pero también con su particular ansiedad por la competición. El camino recorrido por Cerezo, pasando por países como Finlandia o Australia, ha merecido la pena y parece que lo mejor está por venir. Su reválida será París 2024, cita para la que ya se prepara y lo hace con el mismo buen trabajo de siempre como demostró en los últimos campeonatos de España donde volvió a brillar.

Ricky Rubio

La grandeza de algunos deportistas no solo radica en el éxito deportivo, también en su forma de afrontar la vida. En eso, no hay nadie como Ricky Rubio. Una mezcla de atrevimiento y elegancia que le catapultaron a la élite. Primero fue el Barça y luego la NBA sin olvidar su impacto en la Selección. Sin embargo, de toda esta carrera puede que su mejor asistencia se haya producido lejos de las canchas. El base, además de estrella, se ha convertido en referencia social.

Ricky Rubio con una camiseta en apoyo a La Palma Cleveland Cavaliers

Este 2021, además de consolidar su parte solidaria y extradeportiva, se ha convertido en el líder de la Selección. Durante los Juegos Olímpicos fue el mejor jugador de un equipo que se encontró demasiado pronto con Estados Unidos. Ahora, después de otro extraño traspaso en la NBA hacia los Cleveland Cavaliers, está liderando a una joven generación que trata de devolver el éxito a la franquicia que un día llevó al anillo LeBron James.

Marta Fernández

Uno de los grandes nombres de este 2021 es el de Marta Fernández. La vida se pone cuesta arriba cuando te diagnostican nada más nacer una parálisis cerebral que, con el tiempo, te va a ir limitando tu día a día. La familia y el entorno de esta joven de 27 años se negó a rendirse y ella puso el resto para convertirse en triunfadora en unos Juegos Paralímpicos; lo hizo en Tokio 2020 con tres medallas. Una razón más que suficiente para ser elegida Premio León del Deporte de EL ESPAÑOL.

Marta Fernández, galardonada con el Premio León del Deporte 2021

La historia comenzó con la segunda posición en los 50 mariposa en la clase S4. Era la primera vez que se tiraba al agua en unos Juegos Paralímpicos y se subió al cajón. Todo mejoró cuando ganó su final en los 50 metros braza en la clase SB3. Como ella misma asume, es el sueño de todo deportista y ya lo había cumplido. Pero el más complicado fue el bronce en los 50 metros libres en clase SM4. A esta cita llegó con mucha fatiga, pero sacó fuerzas de su flaqueza para acabar tercera. Ya piensa en París 2024.

