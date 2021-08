Las criptomonedas llegan al fútbol: qué es 'Socios' y qué dudas genera

En 2018, el Paris Saint-Germain (PSG) hizo un movimiento pionero en el mundo del fútbol. Hace tres años que el club parisino se asoció con Socios.com y desde entonces han trabajado con Fan Tokens, activos digitales creados en la cadena de bloques Chiliz, como una innovadora vía de incrementar sus fuentes de ingresos y, a su vez, otorgar un papel más activo al hincha, que es la premisa de esta criptomoneda.

Tres años después, la cantidad de acuerdos cerrados por Socios.com en el mundo del deporte se han disparado. En total, cuenta con 42 tipos diferentes de Fan Tokens y cada una de ellas pertenece a un club (de fútbol y otros entornos como el de los eSports) o entidad deportiva (como la UFC). De ellos, 30 son de clubes de fútbol y dos de selecciones internacionales (Portugal y Argentina).

Lo primero es entender la función de los Fan Tokens. Estos permiten a las grandes organizaciones deportivas del mundo disfrutar de un ecosistema único en el que los hinchas pueden influir en las organizaciones y además obtener premios y recompensas por su fidelidad. Por ejemplo el Fan Token $PSG ha permitido a los seguidores la oportunidad de elegir murales inspiradores para el vestuario del equipo, el mejor gol de la temporada y los premios a los mejores jugadores del año, entre otras cosas. A cambio de su fidelidad, los aficionados también han recibido mensajes personalizados por parte de los jugadores.

Acuerdos con 30 clubes

Entre los clubes que ya colaboran con Socios.com y los Fan Tokens se encuentran varios de los grandes de Europa. Empezando por el PSG, la cuenta ha ido creciendo con equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid, en España, o Juventus, Manchester City, Arsenal, Inter o Milan, en el resto de Europa. A lo largo del verano se ha disparado el número de clubes que han cerrado un acuerdo con 'Socios', incluso siendo este el patrocinador principal de algunas camisetas.

El Valencia anuncia su propia criptomoneda Valencia CF

Además de los mencionados, la lista la completan: Aston Villa, Leeds United, Everton (Inglaterra), Levante, Valencia (España), AS Roma, Novara (Italia), Dinamo Zagreb (Croacia), Galatasaray, Basaksehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Göztepe (Turquía), Corinthians, Atlético Mineiro (Brasil), Fortuna Sittard (Países Bajos), Legia Varsovia (Polonia), Universidad de Chile (Chile), Sint-Truidense (Bélgica), Young Boys (Suiza), Independiente (Argentina) y Apollon Limassol (Chipre). Por supuesto, cabe esperar que la lista siga ampliándose en los próximos meses/años dado el ritmo al que lo ha hecho hasta ahora.

'Fenónemo Messi'

El aficionado se va a acostumbrando a escuchar cada vez más el nombre de los Fan Tokens y Socios.com. Sin ir más lejos, estas últimas semanas se habló mucho de la inclusión de Fan Tokens $PSG en la prima de fichaje ("paquete de bienvenida", como lo llamó el PSG) de Leo Messi. Así, el argentino quedó "vinculado instantáneamente con los millones de hinchas del PSG".

Leo Messi, durante su presentación con el PSG EFE

Tratándose de un sistema tan innovador surgen varias preguntas que desde el departamento de comunicación de Socios.com en España responden a este periódico. Lo primero es lo esencial, ¿en qué consisten los acuerdos con los clubes? A diferencia de los tradicionales, Socios.com puede financiar los acuerdos por sí mismos y no por un inversor. Es decir, se crea el Fan Token del club y se comercializa de manera conjunta con reparto de los beneficios (obviamente, cada caso tiene condiciones diferentes).

¿Son ilimitados? No. "La cantidad total se acuerda previamente con el club u organización partner y se comunica públicamente antes del lanzamiento", explican a EL ESPAÑOL. Cada club emite decenas o centenares de millones de tokens y para ser comprados debe usarse la propia criptomoneda de Socios, Chiliz.

¿Fomenta la especulación financiera?

Es precisamente esta cualidad la que hace que surja otra pregunta: ¿Puede un sistema así fomentar la especulación financiera? Se parte desde que los Fan Tokens tienen un valor de mercado que fluctúa en función de la demanda. Para poner un ejemplo, como explican desde Socios.com, la demanda del Fan Token $PSG se disparó con el fichaje de Messi, "del mismo modo que se dispararon el número de seguidores del PSG en redes sociales o la venta de camisetas, porque la realidad es que la llegada de Messi genera mucho interés alrededor del club".

Desde Socios.com insisten: "Los Fan Tokens son una herramienta para que los hinchas puedan interactuar con el club o la organización. El valor último del Fan Token no está en su precio, sino en su utilidad, que no fluctúa sino que permanece inalterada porque los Fan Tokens no caducan nunca ni se gastan". Hay que tener en cuenta, también, que se establece siempre un límite a la cantidad de Fan Tokens que cada usuario puede adquirir y a la que puede utilizar en una votación.

No es el fin, pero puede ocurrir que alguien decida vender sus tokens ante una puntual subida de precio, "del mismo modo que alguien puede decidir vender una camiseta de su equipo si, por algún motivo, de pronto se genera una demanda muy alta", puntualizan.

Al final, este mercado se trata de especulaciones y en los últimos tiempos se ha producido un boom en las criptomonedas que ha ayudado a que la mayoría de Fan Tokens ganen un poco de tracción en la primera mitad del 2021. La moneda Chiliz, la que se utiliza para comprar los tokens de los clubes, ha subido más del 1.100% desde el comienzo del año.

Tampoco es posible comprobar que sean fans quienes compran camisetas de un club, pero convenimos en que la inmensa mayoría lo son

Y, la última pregunta: ¿está enfocado en realidad a los hinchas si cualquiera puede adquirir los tokens? Cualquiera que posea un Fan Token de un club puede participar en las encuestas que este club lance a través de nuestra app Socios.com. No es posible comprobar que quienes compran Fan Tokens de un club sean aficionados, pero tal y como añaden desde la propia compañía, "como tampoco es posible comprobar que lo sean quienes compran camisetas u otros productos oficiales, pero convenimos en que la inmensa mayoría lo son porque de otra forma tendría poco sentido, ¿no?".

Socios.com ha creado una nueva forma de patrocinio/acuerdo en el mundo del fútbol y acaba de explotar. Lo suyo va hacia arriba y este mismo abrirán varias oficinas alrededor del mundo, además de las que ya están operativas. En Madrid se abrirá una de las sedes. ¿Quiénes serán los próximos clubes en unirse al movimiento de las Fan Tokens?

