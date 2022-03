Paul Pogba se confiesa sobre su depresión: "¿Por qué si ganas dinero tienes que ser feliz siempre?"

Paul Pogba sigue teniendo el cartel de estrella mundial si bien su rendimiento en el campo está lejos de su mejor versión desde hace años. Gran culpa de ello lo tiene el hecho de que su fichaje por el Manchester United se mantenga entre los más caros de la historia. Ahora, en una entrevista en Le Figaro, se ha sincerado sobre su etapa más oscura en el fútbol que fue como red devil.

"He tenido depresión en mi carrera", confiesa Pogba en una entrevista titulada 'Las confesiones de Paul Pogba: su carrera como bleu, sus ambiciones, la depresión...'. "A veces no sabes que lo eres, solo quieres aislarte, estar solo. Estos son signos inconfundibles", sigue en su intervención.

Sus problemas de salud mental llegaron en el momento más tenso que tuvo con Mourinho en el United: "Personalmente, empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United. Te haces preguntas, te preguntas si tienes la culpa porque nunca has experimentado estos momentos en tu vida", reflexiona.

Aquel enfrentamiento con el que era su entrenador le llevó a perder su posición privilegiada en el vestuario del equipo como segundo capitán: "Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé", dijo.

Un problema general

Más allá de aquel conflicto con Mou, Pogba hace una interesante reflexión sobre lo que pasan los futbolistas de primer nivel cuando no se encuentran bien mentalmente: "Todos los deportistas de élite pasan por estos momentos, pero pocos hablan de ello. Inevitablemente, sentirás la depresión en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que tengas un mes, incluso un año, en el que no estés bien. Pero no tienes que decirlo".

Y añadió: "Ganamos mucho dinero y no nos quejamos la verdad, pero eso no impide que pasemos por momentos más difíciles que otros, como todo el mundo en la vida". "¿Por qué si ganas dinero siempre tienes que ser feliz? No es así la vida. Pero, en el fútbol, no pasa, sin embargo, no somos superhéroes, sino sólo seres humanos", concluyó.

