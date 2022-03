La lesión de Rafa Nadal, al descubierto: "Es un poco especial, no podemos cometer ningún error"

La lesión de Rafa Nadal ha provocado una pequeña conmoción en el entorno más cercano al jugador español. El tenista balear estaba haciendo un inicio de temporada espectacular. Ha cosechado 20 victorias en los 21 partidos que ha disputado y ya suma tres torneos, incluido su Grand Slam número 21 en Australia.

Rafa podría haber esperado una recaída de sus dolencias en el pie. De hecho, durante la disputa del Master 1000 de Indian Wells, tuvo una mínima recaída, aunque eso no le impidió seguir jugando y resistiendo el dolor. Sin embargo, la fisura que ha sufrido en la zona de las costillas le ha dejado muy tocado porque era algo que realmente no esperaba.

Ahora, la persona que mejor conoce el cuerpo del tenista, su médico de confianza, Ángel Ruiz-Cotorro, ha repasado cómo se producen este tipo de lesiones y cómo se tienen que recuperar. El galeno advierte de que aunque no se trata de una dolencia grave, sí es algo especial y que requiere una recuperación específica para no correr problemas. Además, aclara que no se ha producido de manera puntual, si no que es un proceso gradual.

Cotorro pasó por los micrófonos de la Cadena SER para explicar cómo se ocasionan exactamente estas lesiones: "En el partido contra Alcaraz se manifestó el dolor, pero ya llevaba tiempo. Se produce por estrés, se crea una sobrecarga sobre una zona y esta puede provocar una fisura. Estas cosas van produciéndose poco a poco. Estaba asintomático hasta hace poco".

Rafa Nadal durante la final de Indian Wells EFE

El médico advierte que la dolencia necesita tiempo para ser recuperada ya que la primera parte de la rehabilitación se basa en el parón de la actividad física por completo: "Es una lesión que se cura con reposo. Es una lesión pequeña, pero tiene unos mecanismos de recuperación diferente a una ruptura". Además, aclara que Rafa no jugó ante Fritz infiltrado y que su rendimiento ha estado mermado durante la mayor parte del torneo: "Nadal no jugó la final de Indian Wells infiltrado".

El golpe mental

El doctor habló también con Onda Cero para contar que este trance es importante para Rafa no solo en el aspecto deportivo, si no también en el mental, ya que es un parón que no esperaba en un momento en el que estaba lanzado y luchando contra otros déficits de su cuerpo como el pie: "Esta lesión no se esperaba así que hay un primer momento de decepción total y luego un período de aceptación. Es cuestión de unos días".

Sobre su vuelta a las pistas, confirmó que el tenista balear resiste muy bien el dolor, pero que ahora el foco está en recuperarse por completo y para eso necesita tiempo: "Nadal aguanta muy bien el dolor y en el momento que se mete en una pista transforma ese dolor. Hay que ser precavidos y llevarlo sin prisa pero sin pausa, sabiendo que no podemos cometer errores. Es una lesión que es un poco especial, primero tiene que desaparecer el dolor y luego trabajar para no perder la forma".

