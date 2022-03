Rafa Nadal sufre una fisura en el arco costal y estará un mes y medio de baja: "Estoy hundido"

Malas noticias para Rafa Nadal. El tenista balear, que acaba de llegar a la final del Master 1000 de Indian Wells, terminó su partido contra Fritz con un importante dolor en el pecho que incluso le impedía respirar. Tras someterse a varias pruebas a su llegada a España, se ha confirmado que sufre una grave lesión.

El jugador nacional, que había arrancado la temporada a un nivel espléndido, tendrá que estar de baja entre cuatro y seis semanas. De esta forma, se frena así su presencia en la gira de tierra batida, ya que iba a estar en los torneos de Montecarlo y Conde de Godó tras anunciar su baja en el Master 1000 de Miami. El diagnóstico ha sido una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo.

Rafa Nadal tendrá que volver a parar. Después de un arranque de temporada ilusionante, con títulos en Melbourne, el Abierto de Australia y ATP500 de Acapulco, llegaba invicto a la disputa del Master 1000 de Indian Wells. Su concurso en el torneo, desde el inicio, había sido complicado, con una remontada ante Korda que hacía ver que el tenista balear no demostraba el mismo brillo que en competiciones anteriores.

Rafa Nadal, en Indian Wells EFE

Sin embargo, consiguió llegar hasta la final después de intensos duelos con Nick Kyrgios y, sobre todo, contra el español Carlos Alcaraz. Fue en ese partido de semifinales cuando el balear empezó a encontrarse mal. Lo que parecían ser unos simples problemas de espalda fruto del cansancio y del desgaste del torneo, se han terminado tornando en una lesión de mayor importancia.

Ya en la final contr Fritz, los dolores se intensificaron. Rafa afirmó después del partido que le costaba hasta respirar y que sentía como una aguja que se le clavaba en el pecho. A su llegada a España, se ha puesto en manos de su médico de confianza, el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, para ser sometido a unos exhaustivos estudios en su clínica de Barcelona.

Y se han confirmado los peores pronósticos: "Rafael Nadal Parera presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de 4 a 6 semanas".

El calendario de Nadal

Una baja que afecta y mucho al calendario de Nadal. El tenista español ya había renunciado a disputar el Master 1000 de Miami para no sobrecargar su maltrecho pie y poder descansar así para la gira de tierra batida, que tenía previsto empezar en Montecarlo. Ahora, el rey de la arcilla no podrá acudir a uno de sus torneos preferidos, y tendrá que retrasar su debut sobre esta superficie.

No podrá estar tampoco en el Club de Tenis de Barcelona para la disputa del Conde de Godó y queda pendiente de su evolución si podrá llegar al segundo Master 1000 de la gira de tierra, el Mutua Madrid Open. La fase final del torneo de la capital comenzará el lunes 2 de mayo.

Nadal, durante el partido ante Evans. EFE

Con esta lesión, la planificación de los próximos meses de temporada de Rafa cambia por completo, ya que el Master 1000 de Roma aparece con muchas opciones de regresar a su calendario, especialmente si no puede estar en el certamen madrileño. El objetivo sería llegar lo más preparado posible al segundo Grand Slam de la temporada. Roland Garros arrancará el día 22 de mayo y el de Manacor sueña con recuperar su corona.

Nadal se queda hundido

Tras conocer el diagnóstico de su dolencia en el pecho, Rafa se ha mostrado muy tocado por la noticia y por tener que volver a perderse torneos por una lesión: "No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados".

"Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo". Rafa ya se perdió buena parte del 2021 por sus problemas en el pie, los cuales se hicieron insoportables tras Roland Garros, e incluso tuvo que superar un duro trance al dar positivo por Covid-19 al inicio del 2022. Ahora sufre un nuevo parón por esta fisura en la zona costal que le tendrá, al menos, otro mes fuera de las pistas.

