Nueva guerra en la F1 por Haas, Alfa Romeo, Ferrari: las relaciones entre los equipos B y las fábricas

El primer fin de semana de la Fórmula 1 de 2022 dejó como grandes sorpresas el rendimiento de Haas, que ha pasado de ser último a ocupar el quinto lugar con Kevin Magnussen, y Alfa Romeo, que peleó con Valtteri Bottas esa posición y finalmente fue sexto. Eso ha provocado que McLaren y Alpine hayan elevado una queja a la FIA para que Ferrari, que suministra sus motores a estas dos escuderías, justifique su colaboración desde un punto de vista técnico sobre todo con los norteamericanos.

Esto ya dio que hablar en 2020, cuando Racing Point aprovechó varios conceptos innovadores desarrollados por Mercedes y terminó cuarto en el Campeonato del Mundo de Constructores. En un solo Gran Premio, Haas ha obtenido el triple de puntos que en las dos últimas temporadas juntas. Alfa Romeo, prácticamente la mitad de los conseguidos en los dos años anteriores.

Esta asociación por ejemplo también se puede volver en contra, como es el caso de Honda. Los tres coches que no acabaron carrera llevaban este motor que todavía está mantenido por los japoneses, aunque sea por encargo de Red Bull. El de Gasly se incendió. Los de Verstappen y Pérez tuvieron problemas, según las primeras impresiones oficiales, con la alimentación.

Kevin Magnussen, piloto de Haas para la temporada 2022 de la Fórmula 1 AFP7 / Europa Press

Andreas Seidl, team principal de McLaren, ya advirtió tras los test que la FIA debía vigilar muy de cerca el trasvase de información entre los equipos y el hecho de que algunos pudieran contar con más datos que los generados por sus propios coches. Tras la carrera volvió a insistir en ello. "No puedo hablar específicamente de Haas y Ferrari. Pero no es ningún secreto que, en general, estas relaciones que existen dentro de la normativa, tal y como están establecidas, nos preocupan", sentenció.

"Sabemos que en el momento en que se va más allá, se produce claramente un cambio o una transferencia de propiedad intelectual, que modifica directamente las prestaciones del coche. Y eso no es lo que debería ser la F1. Por eso planteamos continuamente este tema con otros equipos que tienen los mismos temores. Por eso estamos dialogando con la FIA y espero que en algún momento demos un paso adelante", señaló en Motorsport.com.

Valtteri Bottas, en Bahrein. AFP7 / Europa Press

Alpine les ha seguido en esta queja. Otmar Szafnauer también se ha pronunciado al respecto en F1 TV: "La preocupación es que los que comparten túneles de viento puedan tomar un café juntos".

Él mismo fue protagonista en el caso Racing Point - Mercedes: "Desde luego, no ocurrió porque teníamos procesos sólidos. Y no hubo café entre nuestros respectivos aerodinamistas. Pero eso podría ocurrir si los aerodinamistas viven en el mismo lugar, utilizan el mismo túnel, la misma cantina. Como estábamos a pocos kilómetros de distancia en la carretera, no ocurrió. Tuvimos la suerte de utilizar un túnel de viento los fines de semana, y Mercedes lo hacía durante la semana".

McLaren quiere mantenerse como equipo independiente, sólo cliente de Mercedes con respecto a los motores. Pero con su propia caja de cambios, suspensión trasera, etc. Y teme que Ferrari esté ayudando a Haas y Alfa Romeo.

[Más información: Gran Premio de Arabia Saudí de F1: fecha, hora y cómo verlo]

Sigue los temas que te interesan