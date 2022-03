Fernando Alonso valora el nuevo reglamento tras el GP de Bahréin y lanza un 'dardo' a la prensa

La Fórmula 1 2022 ya ha llegado y ha dejado sus primeras conclusiones tras el debut en Bahréin. Lo más destacado fue el doblete de Ferrari y la caída de Red Bull que, en solo dos vueltas, perdió todas sus opciones de sumar puntos cuando apuntaba a un segundo puesto con Verstappen y a un cuarto con 'Checo' Pérez.

Sin embargo, los de Milton Keynes han tenido problemas con el nuevo combustible que han puesto en duda su fiabilidad. Un problema que parece pasajero, ya que su adaptación al nuevo E-10 parece cuestión de tiempos. Gracias a eso, un equipo como Alpine pudo meter a sus dos corredores en los puntos. Seis unidades que vuelan hasta el casillero de los franceses gracias al séptimo puesto de Esteban Ocon y al noveno de Fernando Alonso.

Una situación que no es la que esperaban todos los seguidores del piloto español, pero que es mucho más positiva que la vivida en la primera carrera de la temporada pasada. Fernando abandonó y Esteban solo pudo ser decimotercero. Pero todos esperan más de 'El Plan' y es que la escudería francesa tiene que dar un paso hacia delante para acercarse a la pelea que tienen ahora mismo Ferrari, Red Bull y Mercedes. Los germanos se sitúan todavía un pequeño paso por detrás.

Max Verstappen, durante el Gran Premio de Bahrein. REUTERS

Fernando ha valorado la entrada del nuevo año y ha reconocido que los cambios empiezan a notarse y más fácil rodar detrás del monoplaza que tienen delante. Sin embargo, todavía no han notado esa ventaja para conseguir adelantamientos, ya que hay factores que juegan un papel más importante todavía como la diferencia en los neumáticos.

El análisis de Alonso

"Seguir a otro coche es más fácil, ya nos dimos cuenta en los test de que era más sencillo seguir coches, pero adelantar todavía no es tan fácil como parece en televisión". Asegura Fernando en unas declaraciones recogidas por el medio Motorsport.com.

"Creo que en todos los adelantamientos que vimos en carrera fue porque un coche tenía una ventaja de ritmo de dos segundos y neumáticos nuevos que los demás". Alono habla de su propia experiencia personal en esa primera prueba del campeonato que no ha sido del todo satisfactoria a pesar de cumplir los objetivos mínimos.

Fernando Alonso durante los test de pretemporada en Bahréin Europa Press

"Me encontré con coches cuando yo era dos segundos más rápido y les adelanté en pocas curvas y también me encontré con coches que eran dos segundos más rápidos que yo y me adelantaron en dos o tres curvas, así que creo que el neumático sigue siendo el factor principal todavía".

Por último, el asturiano cree que todavía es necesario aguardar más pruebas para valorar los verdaderos adelantos que se esperan conseguir con el nuevo reglamento que entra en vigor este curso. El 2022 promete ser el curso del gran cambio, de hecho, ya lo está siendo, pero hay que ir con calma. "Necesitamos ver más ejemplos. Sé que es tentador llegar a conclusiones tras una carrera. Es vuestro trabajo, es parte de vuestro trabajo, pero creo que nos lo tenemos que tomar con calma y esperar a ver más carreras".

