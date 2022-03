Carlos Sainz y sus opciones de ganar el Mundial de F1: 9 años después, un español luchará por el título

Este lunes la bandera de Ferrari de Maranello lucirá de forma especial tras la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Pero más ilusión ha traído el segundo puesto de Carlos Sainz Jr. a España. El madrileño tiene en sus manos un gran coche. Estaba un tanto decepcionado tras la carrera porque dice no estar todavía adaptado. En cualquier caso, solo piensa en mejorar porque sabe que es aspirante al título. El país volverá a luchar por un Mundial de F1 nueve años después.

Fernando Alonso peleó en 2013 contra Sebastian Vettel por última vez. Aunque no estuvo tan apretado como en 2012, cuando todo se decidió por tres puntos, tuvo la última opción real por sumar su tercer Campeonato del Mundo también a bordo de un Ferrari. El español fue el que alimentó la pasión en el país por este deporte. Es una de las razones por las que Carlos Sainz quiso dedicarse al automovilismo. Ahora el relevo en el éxito podría llegar en este 2022.

El Ferrari es un disparo. Este domingo lo demostró en Bahrein durante la defensa de Leclerc y en el adelantamiento de Sainz a Max Verstappen. También se postula como el coche más estable de la parrilla y cuenta con algunas carreras de ventaja mientras el resto se pone a su nivel. Pero lo mejor es que desde la escudería del Cavallino Rampante insisten en que a partir de Miami tendrán novedades en su bólido que deberían de mejorar aún más el rendimiento. Hay motivos para ilusionarse.

Sainz está ante su gran oportunidad en la Fórmula 1. Una mala salida este domingo y esa falta de feeling todavía con el coche le han privado seguramente de luchar de tú a tú con su propio compañero por el triunfo. "Es un día para celebrar. Pero me iré a la cama esta noche pensando en cómo puedo encontrar las dos o tres décimas por vuelta para poder luchar por la victoria", sentenciaba tras la carrera mostrando esa ambición que debe tener un candidato al Mundial.

Número uno o dos...

Estas declaraciones también tienen una razón. Sainz sabe que tiene solo tres o cuatro carreras más para discutirle a Leclerc ser el número uno de Ferrari durante la temporada. El español viene de ganarle la partida al monegasco en 2021. Carlos acabó el Mundial por delante en la clasificación de pilotos. En teoría, la gran apuesta de la escudería italiana siempre fue Charles, pero el madrileño había demostrado que podía discutírselo.

Sainz se enfrenta a varias carreras trascendentales para el desarrollo de la campaña. No solo por mantener sus opciones al título, si no para aprovechar cualquier fallo de Leclerc y, sobre todo, dar los pasos hacia adelante que ahora mismo le separan de su compañero. "No he estado cómodo. Ha sido el fin de semana más difícil como piloto Ferrari que he tenido. No entiendo todavía como llevar el coche, tratar los neumáticos...", explicaba tras la carrera de Bahrein.

Carlos Sainz Jr. levanta el trofeo del segundo puesto en el Gran Premio de Bahrein. REUTERS

Además, la temporada es aún más importante porque Sainz se juega su renovación. Todo está hecho para que el español siga un par de años más en Ferrari como mínimo. Es la recompensa por su temporada pasada. En cualquier caso, debe refrendarlo demostrando que está al nivel de Leclerc o por encima. Mick Schumacher es el gran deseo de la escudería para ocupar en algún momento el asiento del bólido rojo. El Haas ha dado un paso adelante y puede ser una amenaza.

El Plan es Sainz

La primera carrera también ha demostrado lo lejos que está de la cabeza Alpine. Fernando Alonso ha sufrido durante las 57 vueltas a Bahrein incluso más que su compañero Esteban Ocon a pesar de calificar por delante de él. El Plan llenó de ilusión a la afición española que se ha agolpado este domingo en las pantallas para ver de lo que era capaz el campeón del mundo. Pero de lo que se han dado cuenta es de que la opción es Carlos Sainz.

Alonso se conformaba con haber conseguido unos puntos que en algún momento de la carrera incluso parecían lejos de poder alcanzar. El reto de Alpine será ser el mejor de la clase media de la Fórmula 1 una temporada más. Tratar de estar por detrás de los Mercedes que ahora son el tercer coche de la parrilla será el primer paso para asentarse en la élite. La campaña es muy larga y seguramente tenga su momento de gloria en alguna carrera.

Lo más importante es que España puede mantener la ilusión con la que ha cogido esta temporada de Fórmula 1 con Carlos Sainz. La marea roja que durante la semana agotaba las entradas de la grada del madrileño en Barcelona tiene motivos para agolparse cada fin de semana tras la pantalla o viajar por el mundo para ver al bólido rojo con opciones de ganar. El hijo de 'El Matador' tiene este 2022 el reto de pelear por el título en el horizonte.

