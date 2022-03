Fernando Alonso estrena El Plan en el GP de Bahrein: "Entrar en los puntos era el objetivo"

El Gran Premio de Bahrein abrió la temporada de Fórmula 1 y el ya popular plan de Fernando Alonso. El piloto asturiano se ha mostrado muy optimista durante todas las semanas de preparación y hay confianza en que pueda pelear por la zona alta de la clasificación. Sin embargo, en la primera prueba del año tuvo que conformarse con una novena posición que cumplió, pese a todo, con sus objetivos.

El de Alpine no tuvo una buena salida y apenas pudo acometer adelantamientos durante la carrera. Sin embargo, una vez logró afianzarse en la décima posición, se benefició de los problemas de Max Verstappen. El piloto acabó abandonando cuando luchaba por el liderato en Bahrein y el resto de pilotos consiguieron subir una posición. Alonso, por lo tanto, logró sumar algo más de lo que preveía.

"La lucha que tuvimos en el primer sting fue la guillotina para nosotros", reconoció tras la carrera en los micrófonos de Dazn. "Me he sentido bien. Entrar en los punos siempre es el objetivo". Por ello, tras una "carrera difícil", no pudo más que mostrarse "contento con el resultado final".

🗣️ @alo_oficial: "La lucha que tuvimos en el primer sting fue la guillotina para nosotros"#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/ZaPjTNSxbG — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

"No sin dificultades", destacó Fernando Alonso. "No teníamos ritmo en algunas partes de la carrera. Empezamos a parar en la vuelta 11. Entrar en los puntos era el objetivo y en una semana tenemos otra oportunidad", repitió el piloto asturiano de Alpine, que también explicó algunas de las complicaciones que se encontraron.

"Los tres neumáticos dieron hoy bastante que hacer. A partir de la vuelta cinco o seis degradaban mucho. Algunos equipos intentaron dos paradas y sufrieron al final. Nos queda la incógnita de si podríamos haber mejorado", subrayó sobre la estrategia del equipo.

🗣️ @alo_oficial explica que los tres neumáticos le dieron "trabajo que hacer"



"Carrera difícil, pero contento con el resultado final"#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/2gcuj2MHND — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

Ferrari pisa fuerte

La primera carrera de la temporada estuvo marcada por el triunfo de Ferrari. La escudería italiana ya había postulado como una de las grandes candidatas a tener un campeón de mundo este año. Sin embargo, todo estaba en el aire a la espera de ver cómo funcionaban los cambios de normativa y la velocidad a la que se movían el resto de coches. Bahrein despejó esa duda.

Ferrari es clara candidata a quedar como primera clasificada. El doblete corroborado por Leclerc y Carlos Sainz así lo confirma. Los dos pilotos encabezaron la tabla final y ahora el foco está puesto en ver quién de los dos es el que ocupa la plaza de 'líder'. Frente a un 2021 donde ambos pilotos estaban en las mismas condiciones, este curso y estas primeras carreras serán las que determinen quién es el piloto principal y quién es el secundario. Por el momento, Leclerc es quien lidera el Mundial y quien se posiciona como primero en Ferrari.

[Más información - El gran cambio del Alpine de Fernando Alonso en Bahrein: el coche cambia con respecto a los test]

Sigue los temas que te interesan