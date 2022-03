El PSG alarga su crisis tras la eliminación de Champions y Pochettino estalla: "Es inaceptable"

La crisis del Paris Saint-Germain tras la eliminación de la Champions League continúa. El equipo francés perdió en la jornada de la Ligue-1 ante un AS Mónaco que llegaba tocado. La derrota de 3-0 dejó en muy mal lugar al equipo parisino y, especialmente, a un Mauricio Pochettino con su futuro cada vez más complicado. El técnico no tuvo reparo tras el encuentro y criticó duramente la actitud de los suyos.

El entrenador argentino destacó en varias ocasiones que la imagen de sus jugadores fue "inaceptable". "Ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Champions y pensar en dar lo mejor de sí. Y tener un espíritu competitivo", recalcó ante los medios de comunicación.

Pochettino incidió en que "es inadmisible empezar" de la manera en la que salió al terreno del juego el PSG. Ben Yedder abrió el partido en el minuto 25 para dejar en una situación complicada al conjunto de la capital. Y, desde entonces, los jugadores del líder de la Ligue-1 no reaccionaron.

"Como dije, esto es inaceptable. Esta primera mitad es inaceptable. No teníamos espíritu de lucha, contra un equipo que estaba afectado. La forma en que jugamos no es aceptable", subrayó un claramente enfadado Mauricio Pochettino, que dejó claro que no se pueden "tener este tipo de actitudes" por "respeto al club" y a la afición.