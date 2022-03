Mbappé da una lección en el PSG: "Debemos seguir siendo profesionales y respetarnos unos a otros"

Derrota del Paris Saint-Germain en la Ligue-1. Y eso ya de por sí es noticia porque es la cuarta en lo que va de temporada 2021/2022. Pero, además, la derrota fue de lo más dolorosa. Primero porque llega tras la dura eliminación contra el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Segundo porque el rival era el AS Mónaco.

3-0 ganó el equipo de El Principado al todopoderoso PSG. Pobre versión de los de Mauricio Pochettino que no supieron cómo revertir la situación. Y eso que Kylian Mbappé lo intentó todo. Pero ni siquiera pudo maquillar el resultado, además de acabar viendo la tarjeta amarilla por pedir un penalti que el árbitro dijo que no existió.

Mbappé firmó su peor partido de la temporada en liga en cuanto al porcentaje de pases acertados. Pero dio la cara en la derrota. Así habló para el micrófono de Prime Video: "Perdimos ante un gran equipo que juega por entrar en Europa. Ellos quisieron y llevaron a cabo su plan de juego. Espero que se metan en Europa. Se merecen el triunfo".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 Reuters

El internacional francés, que acabó quitándose la camiseta camino del banquillo, no solo dio la cara, sino que, además, dio una auténtica lección sobre la manera correcta de pensar cuando no van bien las cosas: "El objetivo es buscar el décimo título de la Ligue-1. El resto no importa. Aunque ganemos por 8-0 o 9-0, la gente seguirá pensando en la Champions. Debemos seguir siendo profesionales y respetarnos unos a otros".

"Debemos respetar a los aficionados que nos apoyan, a la gente y a nuestras familias. Tienes que respetarte a ti mismo si tienes un mínimo de estima por lo que haces", sentenció un Kylian Mbappé que vive sus últimos meses como futbolista del Parque de los Príncipes.

Futuro blanco

Precisamente, sobre su futuro habló en la previa del partido de la Ligue-1 Vadim Vasilyev. El que fuera vicepresidente del Mónaco cuando el delantero militaba en las filas del equipo del Principado habló con Le Parisien sobre el jugador y el Real Madrid. "El Real Madrid siempre ha sido el sueño de la infancia de Mbappé", afirmó para el medio galo.

Kylian Mbappé, quitándose la camiseta del PSG Reuters

"Habrá gente a favor y otra en contra de su fichaje por el Madrid, pero en cualquier caso, acertará en la elección en total acuerdo con sus padres, que gestionan su carrera de forma ejemplar. Kylian marca la diferencia en cada partido. Todavía tiene margen de mejora y llegará hasta la cima", finalizó Vasilyev.

