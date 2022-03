El análisis de Pablo Laso de la derrota del Real Madrid ante Baxi Manresa en la Liga Endesa

El Real Madrid de Baloncesto sufrió una derrota de las que duelen. Porque los blancos tenían el partido contra Baxi Manresa, de la jornada 25 de la Liga Endesa, completamente controlado. Pero tras el descanso, el equipo catalán logró firmar una gran remontada. Sobre ello ha hablado Pablo Laso en rueda de prensa.

Felicitación al rival

"Felicitar al Manresa por la victoria. Creo que en el segundo tiempo no hemos tenido en ningún momento el control del juego. En el primero, ellos han vivido mucho del rebote ofensivo, que nos ha costado controlar y que podíamos haber conseguido más ventaja pero les ha mantenido en el partido. Hay que intentar recuperar jugadores lo antes posible porque tenemos otros dos partidos el martes y el jueves".

Cambio tras el descanso

"En el segundo tiempo, ofensivamente no hemos tenido la sensación de mover bien el balón, de crear juego, estábamos muy parados, no metiendo canastas e íbamos siempre a remolque de ellos. Ahí, ha habido una racha de Maye que ha sido decisiva para abrir el marcador y que se llevaran la victoria. Cuando haces 12 asistencias y 19 pérdidas no hemos tenido sensación de ritmo y nos ha generado dudas. Íbamos a arreones".

Errores individuales

"Para jugar bien un equipo todos tienen que sumar en las cosas. Necesitamos tener organización como equipo y desde la salida de Causeur hemos perdido mucha generación de juego, algo que él nos daba, porque ayudaba mucho a los bases y nos está costando tener esa organización".

Calendario que viene

"Espero recuperar a algún jugador. Seguro que Thompkins sí, que ya esta bien. El tema de Abalde es difícil, el tema de Hanga espero que sí. Taylor y Causeur todavía para la salida no. Estamos viviendo una situación de lesiones difícil de llevar. Vamos a ver cómo estamos mañana y a ver si tenemos alguna buena noticia de recuperar algún jugador de cara a la doble salida de esta semana".

