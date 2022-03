El Real Madrid cae ante el Baxi Manresa con remontada incluida

El Real Madrid comenzó mandando en el WiZink Center y controlando la ventaja y las diferencias. Pero superado el descanso, el Baxi Manresa se mostró mucho más acertado y cambió por completo el guion del partido. Los catalanes acabaron remontando y llevándose la victoria de la casa blanca. [Narración y estadísticas: Real Madrid 75-86 Baxi Manresa]

El Real Madrid comenzó mandando en la pintura. Pero dos acciones erráticas de Edy Tavares acabaron con el Baxi Manresa recortando distancias y con el caboverdiano en el banquillo por decisión técnica. Con un par de minutos sin anotación, Yabusele rompió la dinámica en una jugada individual que remató machacando el aro y con un 2+1 para llevar al ecuador del primer cuarto con cinco puntos de ventaja.

Uno de los momentos más especiales del partido se vivió con la entrada a la pista de Rafa Martínez Aguilera. Antes de eso, Gabi Deck había logrado una canasta de mérito para evitar la reacción de los catalanes. Después, fue Vincent Poirier el que siguió marcando el dominio de los de Pablo Laso en esta jornada 25 de la fase regular de la Liga Endesa.

Con las distancias claramente marcadas en el luminoso, Luka Maye tiró de orgullo, al igual que Marcis Steinbergs, para mantener 'vivo' al Manresa. Pero en esas aparecían de repente Thomas Heurtel desde la línea de tres o Sergio Llull, desde la del tiro libre, para llevar al conjunto merengue a superar los 20 minutos en el primer cuarto. 22 y tan solo una falta personal para acabar ese primer cuarto con un +7.

Con el comienzo del segundo cuarto, el guion se continuó manteniendo. Walter Tavares volvió a pista. La torre madridista de Cabo Verde no estuvo acertada en el inicio del encuentro, pero nadie puede obviar que es el motor de este equipo. El Real Madrid logró mantener esa distancia que osciló entre el +5 y el +7 con el que acabó el primer cuarto. Pero los de Pablo Laso se encontraron con la mejor versión defensiva de Baxi Manresa. Además de por un particular acierto en el rebote ofensivo.

Rudy Fernández apareció desde más allá del arco para ampliar distancias hasta los nueve puntos. El Real Madrid comenzó a ganar rebotes bajo su canasta y eso hizo que la ventaja fuese aumentando por momentos. Otra vez Rudy estuvo a punto de encontrar el premio desde el triple. Ni él ni Yabusele en el rebote lograron anotar, pero en la siguiente acción conjunta el francés sí que lo hizo.

La sangría pudo ser mayor, pero Yankuba Sima frenó a Williams-Goss con un espectacular tapón. Pero los blancos fueron encontrándose. Si no era Rudy Fernández, era Gabi Deck el que volvía loca a la defensa de Baxi Manresa en la zona para sumar dos más. Ventaja en +12 para el equipo de Pablo Laso, que acabó en 7 puntos al descanso tras dos contras consecutivas de los visitantes.

Cambio de guion

Con el paso por vestuarios, el Baxi Manresa fue recortando distancias hasta colocarse a tan solo un punto gracias, en especial, al bagaje de Chima Moneke. Sergio Llull aprovechó un ataque para poner tierra de por medio en el marcador, pero dos tiros libres para los catalanes dejaron otra vez el +1 en el luminoso. Minutos tensos para los de Pablo Laso. El técnico vitoriano tuvo que pedir tiempo muerto después de que los suyos se pusieran por debajo en el marcador por primera vez en el partido.

El acierto de Baxi Manresa se disparó en el tercer cuarto. De las ventajas de +7 y +9 del Real Madrid, a la del +7 para los visitantes. El tiro libre dio un poco de aire al equipo blanco gracias al acierto de Rudy Fernández o de Yabusele. Pero Luke Maye volvió a sumar de tres para ampliar aún más la ventaja para los de Pedro Martínez Sánchez.

Un rebote defensivo de Poirier acabó con la pelota en las manos de Deck para que este redujese la distancia hasta los cinco puntos. Pero Maye estaba en su 'momento' y si fallaba un triple, él mismo se hacía con el rebote para anotar de dos. A falta de un minuto para llegar al último cuarto, los de Manresa consiguieron su máxima ventaja (+9). Su acierto, unido a las nueve pérdidas merengues dejaron con todo abierto tras el 57-64 definitivo en ese tercer cuarto.

Estrenó Rudy Fernández el marcador en el último cuarto, pero dos nuevos intentos, del propio Rudy y de Llull erradas dieron rienda suelta a un triple de Steinbergs y de una canasta de dos de Dani Pérez. Un nuevo falló del de Mahón acabó con este sentado en el banquillo para la entrada de Juan Núñez a la pintura.

Dani Pérez acabó de dinamitar con un triple que dejó a Baxi Manresa superando la barrera de los 10 puntos arriba. No le salió nada al equipo blanco. Sin acierto, fallando las conexiones entre los jugadores. Mientras Pablo Laso no ocultó su frustración, llevándose las manos a la cara para intentar buscar una solución cuanto antes.

Solo valía la épica. Yabusele machacó el aro para poner en pie al WiZink Center, pero los destellos de calidad no fueron suficientes en esta ocasión. Sergio Llull no tuvo su día, pero ahí apareció Rudy Fernández para, de tres, llevar las diferencias a los siete minutos entrada la recta final. Pero no pudo ser y el Baxi Manresa volvió a ganar en la casa del Real Madrid casi siete años después por 75-86.

