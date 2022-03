Carlos Sainz sorprende con su autocrítica tras el éxito de Ferrari: "No entiendo cómo llevar el coche"

El primer Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada 2022 terminó con Ferrari triunfando en Bahrein. La escudería italiana firmó un gran doblete y el español Carlos Sainz se llevó su recompensa con un merecido segundo puesto. Sin embargo, a pesar de la alegría que había en todo el equipo, Sainz destacó un "fin de semana complicado" por el que le quedan "deberes que hacer".

El piloto sí celebró el buen rendimiento de Ferrari, que este Mundial aspira a volver a tener un campeón en sus filas. Para Sainz, el resultado de Bahrein es el que se debería haber producido "los dos últimos años". Un reto que él mismo se planteó cuando firmó por Ferrari y que todo apunta a que sí se conseguirá este año tras el cambio de normativa de la Fórmula 1.

Respecto a su propio rendimiento, Carlos Sainz sorprendió con una actitud mucho más autocrítica que contrastaba con la celebración de los suyos. La razón no fue otra que vivir "un fin de semana complicado" para él. "No voy a mentir, no tenía el ritmo. Tengo deberes que hacer para volver más fuerte", destacó en los micrófonos oficiales de la organización.

Sainz salió tercero y logró mantener la posición durante toda la carrera. Todo parecía indicar que finalizaría en el mismo puesto, pero un problema de Max Verstappen provocó un giro de guion de última hora. El último campeón del mundo se quedó sin coche en el tramo final y tuvo que retirarse cuando peleaba por el liderato con Leclerc.

El piloto español logró pasarle sin dificultad alguna y se colocó en segunda posición. Un adelantamiento que llevaba tiempo esperando y que ya había probado con anterioridad. "En la salida he tenido una oportunidad", ha reconocido Sainz. Sin embargo, no fue hasta ese tramo final cuando consiguió pasarle.

"He salido muy bien tras Charles. Luego he visto luces en la parte trasera de su coche y he ido a por ello. Verstappen condujo suficientemente bien para conseguir ese segundo lugar, pero es lo que es y es bueno para Ferrari", explicó un Carlos Sainz que quiere más y que se juega mucho a nivel individual.

Posteriormente, en los micrófonos de Dazn, explicó su actitud. "No he estado cómodo. Ha sido el fin de semana más difícil como piloto Ferrari que he tenido. No entiendo todavía como llevar el coche, tratar los neumáticos. Iba mirando más hacia atrás que hacia adelante. Me toca aprender y ver dónde están mis dificultades con este coche hasta encontrar la victoria que yo quiero", subrayó.

Respecto a su segundo puesto, fue tajante: "Soy un tío competitivo y a todo el mundo le gusta ganar. Me hubiera gustado ser yo. Es un día para celebrar. Me iré a la cama esta noche pensando en cómo puedo encontrar las dos o tres décimas por vuelta para poder luchar por la victoria".

Carlos, mucho en juego

Sainz mantuvo la temporada pasada un nivel muy igualado con Leclerc. Ferrari evitó situar a uno de los dos como piloto principal. Y, tras finalizar la temporada por delante, Sainz se reforzó como candidato a liderar el equipo. Por ello quería ganar en Bahrein ante su compañero. Y, por esa misma razón, tuvo un sabor agridulce el resultado de Bahrein.

Las primeras carreras del año serán claves para determinar quién es el piloto principal de Ferrari. La primera se la ha llevado un Charles Leclerc que supo defender su buen resultado en la clasificación. Sin embargo, el piloto español aún tiene oportunidades para erigirse como máximo representante de su escudería.

