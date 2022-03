El discurso de Mourinho sobre Ucrania: "Paren la guerra, esta y todas"

El mundo del deporte se ha volcado con lo sucedido en Ucrania. El país fue invadido por Rusia y la batalla se ha alargado desde finales de febrero hasta la actualidad. Clubes, jugadores y entrenadores han mandado su apoyo sin paliativos. Referentes como José Mourinho han reclamado el fin de la guerra.

El entrenador portugués se encuentra ahora a las órdenes del AS Roma. El veterano de los banquillos, si por algo se ha caracterizado siempre, ha sido por su contundencia ante los medios de comunicación. Y en los momentos previos a la jornada de Europa League, Mourinho no se contuvo cuando le preguntaron por lo que está sucediendo al este del continentel

"Muy objetivo y muy pragmático", comenzó advirtiendo José Mourinho con un semblante excesivamente serio. "Stop a la guerra. A esta y a todas. Parémosla. Y si tengo que repetirlo día y día, lo repetiré", aseguró el entrenador del AS Roma.

"De política no hablo. Me interesa, pero de política no hablo públicamente. Digo, grito y repito cada día stop a la guerra. Siempre. Paren la guerra. Todas las guerras", sentenció ante la atenta mirada de los periodistas presentes en la sala. El AS Roma se enfrentaba a Vitesse, pero toda la atención se la llevó su entrenador gracias a su discurso.

Las palabras de José Mourinho, además, han sido compartidas por el propio club italiano. El AS Roma ha publicado en sus redes sociales el momento justo de la rueda de prensa donde Mourinho muestra su oposición a la guerra y pide que todo el mundo apoye dicha postura.

A pesar de que esa determinación parece ser la común entre los aficionados, en las últimas horas se han vivido escenas dudosas en los estadios de fútbol. Y concretamente en Italia, donde ultras del Hellas Verona mostraron una pancarta donde pedían bombardear a sus vecinos del Nápoles antes de un partido.

Mourinho y su Chelsea

El entrenador portugués no se ha pronunciado hasta el momento sobre la situación del Chelsea. El club de la Premier League ha sido el más afectado hasta el momento en términos deportivos por la invasión rusa de Ucrania. Muchos grandes referentes de la entidad han hablado sobre lo sucedido. Y casos como Anelka o John Terry lo han hecho para destacar el buen trabajo de Roman Abramovich, que dejará de ser propietario del club.

Mourinho, sin embargo, sigue sin dar sus sensaciones sobre lo sucedido. El luso reconoció allá por 2016 que no había sido amigo de Roman Abramovich cuando entrenó al Chelsea. Puede que esa tensión sea la que le haya hecho no hurgar en una herida histórica para la entidad blue.

Roman Abramovich dejará de manejar los hilos del Chelsea y ya se busca nuevo propietario. Tras las sanciones al oligarca ruso por sus vínculos con Putin, la operación será analizada y gestionada bajo el paragüas del Gobierno, que congeló todos los activos del multimillonario.

[Más información - Mourinho, fiel a su estilo en su último 'dardo': "No me gustó el PSG - Real Madrid"]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan