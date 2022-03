Xavi: "El objetivo es estar en Champions, pero ganar la Europa League reforzaría el proyecto"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, analizó el duelo vital ante el Galatasaray donde se jugarán un puesto en los cuartos de final de la Europa League. El técnico catalán hizo hincapié en que no realizaron los "deberes" en el partido de ida y calificó esta vuelta de la competición europea como una verdadera "final".

El exjugador también destacó el buen momento que atraviesa el equipo y se mojó sobre el debate de si hay presión por ganar la Europa League. El técnico recalcó que su objetivo es llegar a la principal competición europea, la Champions League, pero señaló el título continental que disputan como la oportunidad de ratificar su buen trabajo.

Una final

"Muchas cosas. Para nosotros es una final, no podemos fallar. Es una competición importante, es Europa, evidentemente. Tenemos que salir con más intensidad que en la ida. La primera parte no me gustó. Quizás no es el partido que había que hacer. En la segunda estuvimos mejor y no hubo suerte con las ocasiones. La referencia es el partido contra Osasuna, que en media hora sentencias el partido. Juegas con los cinco sentidos y así tenemos que salir mañana. Ser un equipo agresivo y defensivamente fuerte. Nosotros no hicimos los deberes yendo con un marcador a favor. Mañana es una final, en Turquía, en uno de los estadios que más se grita".

Análisis del rival

"Tengo la sensación de que nos encontraremos un partido parecido al de la ida. Defendiendo desde el medio, saliendo a las contras, con la necesidad de generar espacios. Ellos lo hicieron bien en la ida. Al final, nosotros nos equivocamos y otras veces fueron aciertos de los contrarios. Mañana toca otra final. Así tenemos que afrontarla".

Busquets

"De momento, estamos centrados en el encuentro de mañana. No pensamos más allá. Mañana puede haber de todo. Lesiones, golpes, molestias... Busquets es nuestro modelo, mi modelo. Lo entiende a la perfección porque lo ha trabajado con otros entrenadores. Es el capitán. Son muchas cosas las que aporta. Es una pieza clave".

Champions vs Europa League

"El objetivo principal es estar en Champions. Estamos en Europa League. Eso nos daría acceso a ganar un título, un título europeo que solidificaría este proyecto. Tenemos ilusión y ganas de hacerlo bien. Ganas de demostrar que podemos competir en Europa, aunque sea la Europa League. Es una gran competición".

Entrenador rival

"Es más entendimiento del juego. Imagino un Galatasaray que planteará el partido de la ida. En la segunda parte de la ida lo entendimos mejor. Abrimos el campo, sacamos espacios... Si entendemos cómo atacar, tenemos muchas opciones para pasar. Hay que controlar también las transiciones, el balón parado... Lo de mañana es una final para nosotros y para ello. Es un partido complicado porque no hicimos los deberes. Es vida o muerte".

Fichajes

"Opinar de esto antes de tiempo no tiene ningún sentido. Nosotros estamos trabajando en el presente. Mañana tenemos una final y nos preocupa muchísimo. Tenemos ganas de que empiece el partido. El club está trabajando de cara al futuro más próximo para reforzar bien el proyecto y tener un buen equipo el año que viene. En el fútbol es importante el grupo. Si las individualidades están al servicio del equipo, es brutal".

Acuerdo con Spotify

"Me parece muy bien, como creo a la mayoría. Es un paso adelante. Es una marca importante, joven, moderna. Es música. Es muy positivo para el club. Entiendo que el club ha trabajado muy bien. Toca felicitarles. Estoy muy contento, como culé también".

Van Gaal, infravalorado

"Van Gaal creo que está poco valorado en el barcelonismo. Yo me baso en muchas cosas de él. Me acuerdo mucho de él porque me dio la oportunidad y le tendré en el recuerdo. Pero en ejercicios era muy obsesivo, muy trabajador, y era muy buen ejemplo de lo que tiene que ser un entrenador moderno ahora. Ahora nos apoyamos mucho en la tecnología y antes era muy difícil".

Defensa

"Es una cosa que queremos mejorar. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar para ser un equipo fiable y más competitivo. Los resultados están ahí, pero tenemos que mejorar en muchas cosas. Incluso las que estamos haciendo bien. Son tantos aspectos que mejorar que no podemos dejar de entrenarlos".

Alineación

"Mañana es otro partido, otra alineación diferente seguro. Mañana intentaremos competir de la mejor manera, pero en ningún momento subestimamos al contrario. Su entrenador sabe cómo trabajamos nosotros y sabíamos que era un rival complicado".

Consecuencias de perder

"Si ganas coges moral y confianza. Si pierdes, todo lo contrario. Es normal, es fútbol. Y sobre su afición, jugamos en un campo difícil. Tiene otras dimensiones, el público apretará muchísimo. Ellos estarán más agresivos. Es una prueba de fuego para nosotros".

La presión

"La presión la llevo con naturalidad. Me gusta competir y estar en estas situaciones. Soy muy ganador. Son situaciones que nos gusta vivirlas. No llevamos un resultado favorable, pero lo veo como una oportundidad. Hay que afrontarlo con positividad. Y sobre las lesiones, nos alarmamos cuando hay riesgo. Los jugadores deben descansar bien para llegar al partido del domingo".

Defender y presionar arriba

"En nuestro modelo de juego, la presión es una de las bases. En nuestro equipo no puede haber un jugador que no haga presión porque revienta el modelo de juego. Si no hay presión, tienes que correr 70 metros para atrás y el modelo de juego cambia. Es importante que el jugador esté para el equipo. Y creemos que presionando para adelante el jugador va a correr menos. Una de las bases de nuestro modelo es la presión".

