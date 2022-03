Ángel Di María, primer afectado en la revolución del PSG tras la debacle de Champions League

Empiezan a rodar las primeras cabezas en el Paris Saint-Germain tras una temporada en la que solo van a poder levantar la Ligue-1. Si Kylian Mbappé es una de las salidas que se da por hechas al acabar contrato, otro que termina su vinculación tampoco va a renovar. Ese es Ángel Di María. El jugador argentino, ex del Real Madrid, no va a llegar a ningún acuerdo con el PSG y pondrá fin a una etapa de la que se va siendo el máximo asistente histórico de la entidad.

Le Parisien informa este miércoles de que, pese al deseo de 'El Fideo' de quedarse en la capital de Francia, el PSG no renovará su contrato y saldrá libre en junio. Ángel tenía una cláusula dentro de su contrato que incluía una ampliación de un año suplementaria en el caso en el que la entidad y el jugador llegaran a un acuerdo. La entidad no ejecutará esa condición de su vinculación con los parisinos, así como tampoco habrá más conversaciones entre las partes.

A esta información, el periodista de RMC Sport, Loïc Tanzi, añadió hace unos días que el PSG ha estado en conversaciones con el entorno de Ousmane Dembélé desde hace varias semanas. 'El Mosquito' sería visto como el recambio del extremo argentino. El futbolista del FC Barcelona acaba contrato con la entidad y, teniendo en cuenta su situación económica, no podrá renovar. Le Parisien también pone el nombre del extremo francés sobre la mesa.

Esta temporada, Di María ha perdido claramente protagonismo en el PSG. La llegada de Messi a la capital francesa le ha relegado a un segundo plano, ya que con Neymar, Messi y Mbappé, el internacional argentino no tenía sitio en ataque. De los 25 partidos que ha disputado durante el presente curso, sumando 5 goles y 3 asistencias, número bastante pobres para lo que suele aglutinar, Ángel fue titular en 18. Ni la salida del francés cambia su situación.

Mbappé, a punto

Los parisinos han podido elegir, no como en la situación de Mbappé. En Francia ya hay una corriente que asegura que el anuncio del adiós de Kylian del PSG es inminente. La razón principal es que el equipo ya no tiene retos por delante, con la Ligue-1 más que encarrilada (a 13 puntos del segundo) y sin Copas ni competiciones europeas que jugar. En cuanto a lo que espera todo el madridismo, el anuncio del fichaje de Mbappé, lo lógico será que no se produzca hasta acabar la temporada.

Mbappé siempre ha sido honesto con el PSG y su afición. Tanto a la hora de anunciar que se quería ir hace unos meses como para luego asegurar que su cabeza solo estaba en la temporada del equipo. Los insultos y pitos de aquellos que le echaban en cara a comienzos de temporada que hubiera querido irse acabaron transformándose en ovaciones y aplausos hacia el mejor futbolista de la plantilla parisina. Si sigue esa línea y Mbappé entiende que lo justo es ser claro, el anuncio de su marcha del PSG podría tardar poco en llegar.

